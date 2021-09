Vadhir sobre José Eduardo Derbez: "Es un pinch.. oso"

Vadhir Derbez aprovechó un momento libre para hacer una dinámica en redes sociales, donde habló sobre su relación con su hermano José Eduardo, pero eso no es todo, ya que apareció en sus historias de Instagram con uno look, ya que por primera vez apareció con barba, misma que se esperaría fuera como la de su papá o la de su hermano menor.

El varón más grande de Eugenio Derbez confirmó que se dejará la barba hasta nuevo aviso o que algún proyecto le demande quitársela como fue el caso de la última producción en la que estuvo; pero eso no fue todo, ya que dentro de su mensaje mostró un poco de resignación, ya que no puede tener una barba como la de su hermano.

El protagonista de “El Mesero” aseguró que lamentablemente no heredó esa característica de su padre, quien se presume también tiene una barba bastante frondosa, justo como la de su hermano José Eduardo.

No los comparen

A pesar de llevar una relación bastante buena entre los hermanos Derbez, Vadhir le pidió a sus seguidores que no los comparen ahora que tienen un nuevo look, ya que se tiene que recordar que los Derbez se parecen bastante, lo que podría dejar que al contar con barba los dos fueran todavía más perecidos, pero no, ya que el actor en el “Exorcismo en el séptimo día” no cuenta con una barba tan abundante.

“No la puedo comparar con la de mi hermano porque ahora sí que él es un pinch… oso, lo heredó de mi papá”, dijo en las historias de Instagram el varón más grande de los Derbez.

A pesar de no contar con la misma cantidad de barba que pueden presumir su padre y hermano, Vadhir confirmó que está contento con la cantidad de vello que le sale en el rostro, por lo que ha decidió dejarlo crecer para poder presumirlo a sus seguidores, por lo que deberá darle un cuidado para siempre lucir bien, mínimo hasta que tenga otro proyecto y le pidan que se la vuelva a quitar o quizás lo podamos ver en con un papel donde tenga barba.