Thalía y "El Juego del Calamar": Así se hizo el IRRECONOCIBLE maquillaje

Thalía se sumó a la fiebre de la serie “El Juego del Calamar” de Netflix este Halloween, pues la cantante mexicana recreó uno de los personajes principales pero lo que llamó poderosamente la atención fue el maquillaje que llevó a otro nivel su disfraz recibiendo halagos por parte de los internautas.

Aunque este es uno de los disfraces más populares este 2021, la actriz de “Marimar” decidió tomar el personaje de Seong Gi-Hun (el protagonista en la escena del aeropuerto) para disfrazarse este Halloween demostrando, además, su talento con el maquillaje por lo real que luce.

“Halloween me encanta solamente por dos razones: ¡Los disfraces y los dulces! Si por mí fuera yo podría disfrazarme todos los días! Amo el proceso, el plan, el detalle y la diversión. Me encanta la libertad de ser y hacer lo que uno quiera. Este disfraz me encantó”, escribió la cantante junto a algunas fotografías.

Además de las fotos Thalía compartió un video del proceso de maquillaje explicando algunos detalles y el manejo de colores para lograr los impactantes efectos que la hicieron lucir irse conocible.

“Mucho detalle en el maquillaje. Dimensión con morados, amarillos, marrones. El reto más grande fue la nariz y la boca. Él tiene nariz más ancha así que no le di brillo, y la hice con maquillaje mate en un solo color. Y los labios súper pequeños y bajos para darle más espacio entre la nariz y el labio superior”, explicó.

Famosos con disfraz de “El Juego del Calamar”

Aunque Thalía no fue la única celebridad que aprovechó Halloween para disfrazarse de algún personaje de “El Juego del Calamar”, pues desde hace algunos días algunos ya se preparaban mostrando sus mejores atuendos de la serie.

Este es el caso de la cantante Natti Natasha que para uno de sus conciertos se disfrazó de la niña robot de la serie, mientras que sus bailarines tenían trajes en color rojo y máscaras tal y como lucen los guardias en la exitosa serie de Netflix.

Kerry Washington, actriz de la serie “Scandal”, también usó la serie como inspiración para este aterrador fin de semana aunque ella optó por uniforme que usan los participantes durante la competencia.

Kerry Washington disfrazada de "El Juego el Calamar". Foto: Instagram @kerrywashington

