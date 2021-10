Thalía dice que "los abogados son muy caros" y por eso no ayuda en un problema legal, señala Laura Zapata

Laura Zapata confesó que no no ha recibido ningún tipo de ayuda de su hermana Thalía en la demanda que comenzaron contra el asilo en el que maltrataron a su abuela Eva Mange, luego de que la cantante dijo que "los abogados son muy caros", según palabras de la actriz de telenovelas.

Durante un evento realizado por diversos artistas para hablar de los problemas de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Laura Zapata aprovechó para confesar que su famosa consanguínea no quiso respaldarla en dicho proceso legal.

Expresó que tal vez la cantante está cuidando su imagen, aunque también resaltó que Thalía no quiso meterse en el proceso legal, por considerar que es algo que cuesta mucho dinero.

"Sí, se lo pedí y me dijo 'cuesta mucho dinero meterte en una cosa de esas, los abogados son muy caros'. Y además yo me imagino que también quiere cuidar su imagen, ¿no?", relató la actriz.

No obstante, subrayó que ella continuará exigiendo justicia y manifestó que de la esposa de Tommy Mottola solo recibe apoyo monetario para cuidar de la salud de su abuela.

"Thalía es la única que ha estado al pendiente, y al pendiente ayudando de manera económica con un porcentaje, últimamente no ha hablado porque me imagino está muy atareada, pero hablamos y me manda a preguntar que cómo está y ya le digo cómo está", explicó.