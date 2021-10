Estas dos famosas cantantes le hicieron el feo a Erik Rubín cuando era joven

A pesar de que lleva más de 20 años de relación con Andrea Legarreta, Erik Rubín confesó que cuando era joven le hicieron el feo varias mujeres del medio artístico a las que intentó conquistar, al grado que se sintió como "el patito feo".

Durante su encuentro con la prensa en la gala que realizó la Sociedad de Autores y Compositores de México para reconocer a diversos artistas por su talento, el cantante fue cuestionado sobre algunas de las mujeres con las que sostuvo una relación, como fueron Alejandra Guzmán, Paulina Rubio y María Conchita Alonso, pero confesó que no siempre tuvo suerte.

"En la vida tenemos la fortuna de que se nos cumplan deseos, y otros no, y también fue mi caso, y en otros donde me rompieron el corazón, porque tampoco soy acá el rompecorazones. Lo he dicho, Thalía me rompió el corazón, Mariana Garza me rompió el corazón, o sea de chavito yo estaba enamorado de Mariana y ella nunca me peló… de patito feo pase al ¡ayayay, uyuyuy!", comentó entre risas el también compositor.

Sin embargo, destacó que durante su juventud tuvo oportunidad de conocer a muchas personas y afirmó que su soltería la disfruto, y aseguró que nunca se quedó con ganas de nada.

"Soy un hombre muy afortunado, la verdad he sido muy bendecido en muchos aspectos y yo creo que uno de ellas es esa, que he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente y durante mi soltería eché mucho desmad%&* y la pasé muy bien, y precisamente es una de las cosas de las cuales agradezco y no me quedé con ganas de nada", expuso.

