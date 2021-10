El Juego del Calamar y El Chavo del 8; esto es lo que une a ambas series y está explotando en redes sociales

La exitosa serie del "Juego del Calamar" que ha roto todos los récords de Netflix continúa dando de qué hablar, y es que la historia originaria de Corea del Sur, mantuvo por varias semanas el primer lugar de lo más visto en la plataforma y ha desatado toda una tendencia a su alrededor, ya que incluso se ha reportado que los disfraces inspirados en ella serán los más populares durante las fiestas de Halloween en este 2021.

Hwang Dong-hyuk es el creador de la historia que, en su primera entrega, se compone de 9 capítulos y quien según se ha dado a conocer analiza la posibilidad de realizar una segunda debido a gran éxito de la primera. Así ante el impacto que causó, el director confesó a The Guardian que no ha recibido nada extra por parte de Netflix, sino que que se ha mantenido el acuerdo inicial con el que se trató la historia.

El Juego del Calamar

Es de recordar que la producción que se mantiene en el lugar cuatro de lo más visto en México tiene como hilo conductor la historia de un hombre que vive endeudado y no halla la forma de salir de estos problemas, por lo que es reclutado por un grupo que organiza un misterioso concurso en el que se le promete la solución a sus dificultades financieras, sin embargo, lo que no se les explica es que al aceptar, los participantes, están firmando su sentencia de muerte, pues a pesar de que los juegos o retos que se les imponen son diversiones de niños, si no llegan a salir victoriosos el castigo es la vida.

Pues bien, el primer reto que se les impone tiene que ver con un famoso juego coreano que se tradujo como "luz roja, luz verde", en el que una muñeca de tamaño monumental les canta una canción para que los participantes puedan moverse y llegar a la meta que es una línea, sin embargo, al terminar de entonar la melodía el mecanismo de los ojos de ésta, que está equipado con cámaras, detecta el movimiento de quienes no llegaron en ese intento a su objetivo y les dispara.

Esta muñeca se hizo muy popular en las redes y llegó a protagonizar un sinfín de MEMES, pero ahora y en vías de la celebración de Halloween los usuarios de las plataformas digitales vieron una relación de la terrorífica figura con la histórica serie de la televisión mexicana "El Chavo del 8" de Roberto Gómez Bolaños.

¿Qué tiene que ver "El Chavo del 8" con la serie de Netflix?

Es recordar que recientemente "El Chavo del 8" entró a la conversación debido a que el comediante Carlos Ballarta confesó que a él no le gustaba su comedia y tachó a Roberto Gómez de un comediante "flojo", pues argumentó que los mismos chistes se repitieron a lo largo de la serie.

Pues bien, la relación del Chavo y El Juego del Calamar viene de el atuendo que usa la muñeca y los que utilizaba el personaje de Ñoño, interpretado por Edgar Vivar, ya que son muy similares en cuanto a los colores que se usan.

Memes del Juego del Calamar

Muñeca de El Juego del Calamar

Ñoño en El Chavo del 8

