De Sammy Pérez a Octavio Ocaña: las trágicas muertes que marcaron al elenco de Vecinos para siempre

Este año la serie “Vecinos”, creada por Eugenio Derbéz, cumplió 16 años al aire y es una de las más queridas por los televidentes mexicanos, en total se han emitido 11 temporadas y constantemente se estrenan nuevos capítulos. Sin embargo, de nueva cuenta está de luto, pues el actor Octavio Ocaña, quien interpretaba a "Benito Rivers" en la serie, murió la tarde del viernes 29 de octubre.

Desafortunadamente, el también comediante falleció cuando circulaba en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. De acuerdo a las versiones preliminares, el actor que le diera vida a "Benito Rivers", viajaba junto a dos amigos, cuando uniformados trataron de detenerlos, pues al parecer viajaban en estado de ebriedad.

En su intento de huir, los jóvenes chocaron contra un vehículo particular; según algunos reportes, en algún momento se registró la detonación de un arma de fuego dentro del vehículo, lo cual habría matado a Octavio Ocaña, pero esto último no está del todo claro. Lamentablemente para “Vecinos”, la muerte de Octavio no ha sido la única en los últimos años.

¿Quiénes son los inquilinos de “Vecinos” que han fallecido?

En la actualidad la serie tiene 11 temporadas. Foto: Especial.

"Don roque"

El primer actor Polo Ortín era uno de los personajes principales dentro de la serie, interpretaba a "Don Roque". Falleció en 2016, víctima de un infarto provocado por una fuerte bronquitis.

Siempre salió con su osito "Rambo". Foto: Especial.

Yolanda Martínez

La actriz participó en la quinta temporada del programa y falleció en octubre de 2018. Dentro de la serie se le veía frecuentemente compartir escena, por ejemplo, con Ana Bertha Espín. Dio vida a “Doña jovita”. Las causas de su muerte fueron naturales, pero no se revelaron.

Sus compañeros la recuerdan con cariño. Foto: Especial.

"Doña Soco"

María Rubio interpretaba a "Doña Soco", y dentro de la serie es recordada por ser la persona que le informa a "German" que el edificio sería vendido. Murió por un enfisema pulmonar el 1 de marzo de 2018 en la Ciudad de México a los 83 años, en su casa de la Ciudad de México, de acuerdo con la Asociación Nacional de Intérpretes de México.

La primera actriz también participó. Foto: Especial.

"Chóforo"

El comediante Raúl Padilla "Chóforo'" formó parte del elenco de “Vecinos” en diversos episodios y a varios personajes, como a un vendedor de pan o al recolector de basura del edificio. El actor falleció a los 73 años un 24 de abril de 2013 a causa de un infarto fulminante.

Tenía participaciones esporádicas. Foto: Especial.

"Doña Caridad"

En 2006, Alejandra Meyer interpretó a "Doña Caridad", quien aparecía ocasionalmente con “Germán”, el conserje del edificio donde viven los personajes. La actriz murió el 7 de noviembre de 2007, en la Ciudad de México, por una carcinoma renal.

Dio vida "Doña Caridad". Foto: Especial.

Sammy Pérez

Sammy intervino en los primeros capítulos de la serie Vecinos, y conquistó al público con su simpatía. Falleció el pasado 30 de julio por un paro cardiorrespiratorio ocasionado por COVID-19.

No fue de los actores principales, pero estuvo presente. Foto: Especial.

