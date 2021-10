Jason Momoa da positivo a Covid-19 durante filmación de "Aquaman y el reino perdido"

Jason Momoa fue diagnosticado positivo al virus Covid-19 en su rodaje de la cinta "Aquaman, y el reino perdido" en Hertfordshire, Reino Unido, de acuerdo con informes del portal The Sun.

Entre tanto, la noticia ha supuesto significativos percances para el equipo de la cinta, por lo que se ha contemplado la posibilidad de retrasar su agenda de filmación, pese a que no se ha confirmado si el estreno de Leavesden Studios será modificado y por lo tanto ya no se presente en salas de cine en diciembre de 2022.

“Jason está bien afortunadamente, y ahora está aislado después de obtener una prueba positiva. Pero es un verdadero dolor de cabeza para los jefes de la película, que ahora están preocupados por tener que retrasar su apretada agenda de filmación”, dio a conocer una fuente cercana al medio de comunicación.

Jason Momoa dio positivo en prueba de Covid-19

A pesar de que el actor haya tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del virus en su equipo de trabajo, no se ha confirmado la ausencia del padecimiento en diferentes integrantes de la producción.

“Por supuesto, la seguridad de todos los que trabajan en la película es lo más importante y todos son examinados con regularidad”, recalcó.

Sin embargo, los directores esperan que el contagio del protagonista de la cinta no se agrave y en pocos días pueda volver a las locaciones para progresar con su papel. “Todos le desean una pronta recuperación y esperan tenerlo de regreso en el set”, expresó la fuente.

Cabe destacar que esta no sería la única ocasión que Momoa presenta un problema de salud durante la filmación, pues hace unos meses confesó que el rodaje le ha presentado diversos inconvenientes debido a la intensidad de acrobacias y demás requerimientos para realizar las escenas.

“Me arruiné los ojos. Tengo algo dentro que me cortó, y luego me operaron, tengo una hernia, me sacaron las costillas. Me están dando una paliza. Me encanta mi trabajo y me emociono un poco, luego la cuestión de la edad, ya sabes, soy un superhéroe envejecido en este momento”, confesó

