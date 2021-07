Amber Heard es mamá por gestación subrogada, te contamos en qué consiste

Amber Heard se vuelve tendencia en redes sociales tras revelar que ya es mamá. La actriz, compartió con sus más de tres millones de seguidores, la bienvenida de su hija a quien llamó Oonagh Paige Heard.

“Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora aprecio la radical que es para otras como mujeres pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera”, escribió Amber.

“Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida”, continuó la actriz al compartir la primera imagen de la pequeña.

El nombre que Amber le dio a su pequeña hija fue catalogado como algo extraño; sin embargo, el nombre es de origen escocés y significa “puro y santo”.

De acuerdo con el diario The Sun, una fuente cercana a la actriz reveló que el nombre que eligió para su bebé se debe a que ese era el nombre de su madre. Además dio a conocer que Heard está disfrutando de la maternidad pues siempre se supo que ella quería ser mamá.

Hasta el momento, la publicación de Heard ha alcanzado más de 100 mil likes.

Embarazo Subrogado

Tal y como lo mencionó Amber en su post, la actriz tuvo a su primera hija bajo sus propios términos.

Debido a cuestiones médicas, Amber Heard no es capaz de tener a sus propios bebés, motivo por el cual optó por método de subrogación para convertirse en madre.

Pero ¿Qué es el embarazo subrogado y cómo funciona?

Es una técnica de fecundación asistida es en el que una mujer lleva en su vientre un bebé, en lugar de otra persona que no puede tener hijos, hasta dar a luz.

En un embarazo subrogado, se forma un embrión con espermatozoides donado que fecundan los óvulos de la gestante subrogada o los óvulos de una donante. El embrión se implanta en el útero de la gestante subrogada, quien continúa el embarazo hasta que nace el bebé.

Es posible que el embarazo subrogado sea una opción para hombres y mujeres que desean tener hijos pero que recibieron tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia y radioterapia, que a veces causan esterilidad.

Este método tiene los mismos riesgos que tienen cualquier embarazo, pero también existe la posibilidad de que la mujer que está presentando el vientre, decida quedarse con su el bebé.

