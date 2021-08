Jason Momoa dedica “Aquaman 2” a fan de 8 años que murió de cáncer cerebral

El caso de Daniel Sheehan, paciente de cáncer cerebral, se hizo viral en redes sociales hace unos meses logrando captar la atención de Jason Momoa debido a que el niño es un gran fan de Aquaman, superhéroe de DC Comics al que da vida el actor.

El pequeño de 8 años de edad abre uno de sus regalos y no puede evitar emocionarse al ver que se trata de una figura de acción de Aquaman, el video se hizo viral de inmediato logrando una videollamada con Jason Momoa.

El actor también le envió en aquella ocasión un tridente de tamaño real y algunos otros productos de la película, entre ellos algunas figuras de Aquaman, con lo que no pudo evitar la emoción del pequeño quien contento mantuvo una larga llamada con el actor.

Muere pequeño fan de Aquaman

El pasado domingo el pequeño Daniel Sheehan falleció luego de una lucha de cuatro años contra el pineoblastoma, un tipo de cáncer cerebral muy agresivo y poco frecuente que comienza en las células de la glándula pineal del cerebro.

Ante la triste noticia Jason Momoa decidió dedicar emotivas palabras al pequeño y no dudó en hacer lo mismo con la segunda entrega de la película, “Aquaman and The Lost Kingdom”: "Acabo de enterarme de esta desgarradora noticia. Todo mi Aloha a esta hermosa Ohana. Te quiero, baby boy, descansa. Siempre vivirás en mi corazón. Te dedico 'Aquaman 2'".

La familia del pequeño fue la encargada de compartir la noticia con un emotivo mensaje en la cuenta de Facebook 4TheLoveOfDanny, con el que dieron el último adiós al pequeño, quien fuera uno de los más grandes fans de Aquaman.

“Justo después de la medianoche, mientras estaba en nuestros brazos, Danny tomó su último dulce y cálido suspiro y tomó vuelo. Un ángel en el Paraíso. En lugar de aquí en la tierra. Es surrealista y doloroso no poder ni siquiera describir este sentimiento interior”, se lee en la publicación.