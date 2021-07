Jason Momoa revela radical cambio de look para “Aquaman 2” | VIDEO

Desde hace algunas semanas la actriz Amber Heard ya daba señales a los fans de que el rodaje de “Aquaman and the Lost Kingdom” había comenzado, pero esta vez fue su protagonista Jason Momoa quien brindó algunos detalles de la cinta al revelar el radical cambio de look en su personaje.

Jason Momoa reveló con un video en su cuenta de Instagram que se encuentra en Inglaterra listo para comenzar el rodaje de “Aquaman 2”, una película que ha sido muy esperado por los fans y cuya producción fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19.

En el video el actor y productor estadounidense bromea con los fans de Aquaman sobre el cambio que sufrirá su personaje, pues reveló que deberá teñir su cabello de rubio para la siguiente entrega de la película. Aunque no se sabe si se trató de una broma, los fans han adelantado que será algo bien recibido.

Polémica en “Aquaman 2” por Amber Heard

La actriz Amber Heard ha mostrado algunos detalles sobre su presencia en la segunda parte de “Aquaman 2” una vez más en el personaje de Mera, algo que ha colocado a la película como blanco de críticas debido al pleito legal que sostiene con su exesposo Johnny Depp.

El conflicto legal con Amber Heard ha afectado la carrera del actor Johnny Depp, pues recientemente se anunció su despido de películas como “Piratas del Caribe” y “Animales fantásticos” ante las acusaciones de abuso doméstico en su contra por parte de la actriz.

Jason Momoa y Amber Heard. Foto: Instagram @aquamanmovie

Fans de Johnny Depp exigieron que se despidiera a Amber Heard de “Aquaman” y crecieron los rumores en los que señalaban a Emilia Clarke como la actriz que tomaría el papel de Mera; sin embargo, no fue así y Heard lo anunció a través de sus redes sociales.

La noticia enfureció a los fans de Depp, quienes hicieron un llamado a boicotear “Aquaman 2” y no asistir a las salas de cine para verla una vez que fuera lanzada, pero hasta el momento ninguno de los actores se ha pronunciado al respecto.