¿A qué huele Eduin Caz? El vocalista de Grupo Firme confiesa cuál es su perfume favorito | VIDEO

Eduin Cazares dejó atrás una de las incógnitas más grandes que tenían sus fans, ahora que es considerado uno de los exponentes más apuestos y atractivos del regional mexicano, muchos de sus seguidores se preguntaban: ¿A qué huele el vocalista de Grupo Firme?

En una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta oficial de Instagram, el interpreté de “Ya supérame” dejó al descubierto que a pesar de que puede comprar el perfume que desea no es de gustos caros en lo que concierne a este tema.

Cazarez es conocedor de importantes marcas de moda de alta costura, en repetidas ocasiones ha mostrado camisas, playeras, tenis y lentes de reconocidas firmas europeas y aunque se podría pensar que para los perfumes es demasiado exigente confesó que no es así.

En sus historias le fue cuestionado sobre su perfume favorito, Eduin no dio marcas de las que usa, pero recordó que la que más le gusta es uno muy “chafa”. “Fíjense que hay muchos perfumes, últimamente he comprado muchos perfumes, pero mi favorito era uno que me compré hace años, un perfume chafa que olía bien rico”, declaró.

Los fans de Eduin Caz

Eduin Caz se ha convertido en ídolo de grandes y pequeños, recientemente se dio a conocer la historia de Emiliano, un niño que trabaja cantando en la línea fronteriza de México y Estados Unidos, con lo que gana le lleva sustento a su familia.

Al conocer la vida del niño de 12 años, Eduin quedó conmocionado por el gran ejemplo para sus hermanos y otras personas, por lo que emprendió una búsqueda con la ayuda de redes sociales y medios de comunicación para dar con el paradero del fanático que se dijo muy agradecido cuando el músico prometió ayudarle con el equipamiento de su casa.

