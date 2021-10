Margarita "La Diosa de la Cumbia" celebra sus 40 años de trayectoria artística: "Yo camino con el miedo"

Margarita "La Diosa de la Cumbia" se encuentra de manteles largos, pues celebra sus 40 años de trayectoria artística y lo hace con toda la popularidad que su trabajo le ha brindado a pesar de haberse convertido en solista, hecho del que mencionó que siempre ha tenido "nervio", pero lo ha afrontado con valor.

En una entrevista para "De Primera Mano", la cantante agradeció el cariño del público, quien siempre la ha apoyado durante toda su carrera; sin embargo, mencionó que todos los retos los ha tenido que afrontar con valor: "yo camino con el miedo".

Por otro lado, aclaró que el mote de "La Diosa de la Cumbia" no se lo puso ella, pues a su regreso de Colombia, país al que fue a grabar, se encontró con que ya le decían de este manera y no pudo decir que no.

Margarita, además de ser colombiana es mexicana

"Sabes que lo único que nos distingue a los colombianos de los mexicanos es el chile", mencionó Margarita tras varios elogios por su talento y mención del cariño que se ha ganado en tierra azteca. Asimismo, aseguró que en cada oportunidad que tiene da las gracias.

"Porque me dieron la oportunidad de pertenecer a este país que es tan maravilloso en donde hay gente tan linda y en donde el talento se reboza por todas lados y en donde las tradiciones se conservan (señalando el altar de muertos)".

Margarita maneja un grupo numeroso de hombres (Foto: @margaritacumbia)

Margarita, no sólo es cantante, también es escritora

Muchos identifican a Margarita como una artista de talla internacional, que hoy en día maneja un grupo numeroso de hombres en sus espectáculos. No obstante, pocos saben que incursionó en las letras y publicó un libro donde plasmó muchas cosas que le afectaron en diversas partes de su vida. Esto, motivada por una depresión tras la separación de su marido.

"Terminamos la relación y en ese momento me dio depresión emocional, depresión hormonal y la mental que conlleva la física", sin embargo, también mencionó que fue él mismo quien la acercó al psicólogo con quien tuvo varios ejercicios, de los que destacó escribir.

Tras contar su anécdota, le recomendó a las personas que atraviesan por un mal momento, acudir con un profesional de la salud mental para que los puedan ayudar.

