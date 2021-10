Así luce Margarita "La Diosa de la cumbia" tras perder 13 kilos: FOTO

Arriesgarse a darle un segundo aire a temas propios es un paso que sólo Margarita "La Diosa de la Cumbia" se atreve a dar. La cantante con más de 40 años de trayectoria volvió a sorprender.

Esto debido a que recientemente decidió reinventarse en plena pandemia y estrenar un nuevo videoclip de "La vida es un carnaval", pero al estilo de la salsa y música tropical urbana.

A pesar de que hizo este tema, lo cierto es que la pandemia le pegó fuerte al igual que a la mayoría de los artistas, así lo ha confirmado la cantante en diversas entrevistas con medios de comunicación.

Sin embargo, esto no es lo único que ha llamado la atención de la famosa cantante, esto debido a que recientemente apareció en el programa "Ventaneando", mismo que es conducido por Pati Chapoy.

Y lo que llamó la atención de los espectadores fue que la famosa "Diosa de la cumbia" se mostró bastante cambiada, esto entorno a su físico.

Fue precisamente durante el programa Ventaneando, en donde Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, mejor conocida como “La diosa de la cumbia” fue la invitada de honor del programa este jueves 7 de octubre de octubre, y fue durante la conversación con Pati Chapoy que la cantante reveló que está mejor que nunca, esto debido a que había muchas cosas que debía sanar en ella misma y que ahora está consiguiendo.

Margarita feliz tras perder 13 kilos. Foto: Especial

En este sentido, Margarita reveló detalles inéditos respecto a su vida privada, y confesó que lo hablaba debido a que quería compartir su experiencia, pues durante mucho tiempo fue una mujer que no se sentía bien por dentro y tampoco por fuera.

Esto debido a que la cantante reveló que luego de su divorcio con quien sigue siendo su manager, enfrentó diversas dificultades en su vida personal, sobre todo las que refieren al amor propio.

"Estoy que no me quepo de la felicidad, y ahora ya hasta puedo doblar la pierna y me siento inalcanzable, me siento bonita y me siento con una bella alma que tiene mucha música que ofrecer”, aseveró la cantante.