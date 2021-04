Margarita CONFIESA que no es "La Diosa de la Cumbia" por este motivo

Arriesgarse a darle un segundo aire a temas propios es un paso que sólo Margarita "La Diosa de la Cumbia" se atreve a dar. La cantante con más de 40 años de trayectoria volvió a sorprender, pues en esta ocasión decidió reinventarse en plena pandemia y estrenar un nuevo videoclip de "La vida es un carnaval", pero al estilo de la salsa y música tropical urbana.

A pesar de que hizo este tema, lo cierto es que la pandemia le pegó fuerte al igual que a la mayoría de los artistas, así lo ha confirmado la cantante durante una entrevista con Adela Micha para el noticiero Me lo dijo Adela a través de la señal de El Heraldo Televisión.

En suma, destacó que la pandemia es dura además de la crisis económica, es triste ver a las personas que pierden la vida a causa de la pandemia, en su caso personal, ha perdido seres cercanos.

Sin embargo, la periodista Adela Micha recordó que la cumbia es un gran genero para mejorar y alegrar la vida en tiempos tan complicados, y en ese sentido, recordaron que el nombre de "Margarita" nació desde que estaba trabajando en La Sonora Santanera.

Siempre estoy pensando en qué hacer para mantenerme, no le tengo miedo a otros géneros", aseveró.

Destacó que en un mundo de hombres que están en la cumbia, ella se impone por necesidad, aunque destacó que ella no es una mujer que compite.

Esta gordita que está hecha a mano no le ha sido fácil, pero uno va metiéndose e insistiendo, lo más importante es ser consistente, respetuoso y creo que nunca me han inventado un chisme porque no hay cómo ni por donde", dijo.