El actor Humberto Busto no tiene prejuicios y se siente un orgulloso galán

Con 23 años en la industria, Humberto Busto ha consolidado su carrera sin importar su color de piel, físico o sexualidad, llegando a protagonizar historias donde sale de galán, como El Juego de las Llaves, en donde destaca por su personalidad y simpatía, porque en la ficción, así como se crean personajes aterradores, también se pueden formar roles que tengan cierto encanto, sin importar si es guapo o no.

“Ha sido un esfuerzo personal el no meterme nunca en ninguna caja, desde la sexualidad como en el color de la piel, procuro construir un mundo a partir de quien soy, para que eso sea más interesante, de tal forma que mi yo interno esté por encima de cualquier estereotipo”, afirmó el actor.

Busto se siente orgulloso de protagonizar la serie de Amazon Prime Video, porque sabe que es resultado de años de trabajo.

"Sé que es complicado competir con los estándares de belleza o números de likes, que afortunadamente por mi carrera yo no vivo, pero veo que el sistema sí está trastocado, y creo que hay que seguir luchando de manera inteligente por eliminar los prejuicios”, afirmó el actor quien actualmente trabaja en una producción de Netflix.

Para Humberto, el mayor reconocimiento es que la gente se acerque a saludarlo con el nombre de uno de los más de 60 personajes que ha creado durante todo este tiempo en proyectos como: Amores perros, Niñas mal, Los Héroes del Norte, La Dictadura Perfecta, El Chapo o Diablero.

“Procuro tratar de cambiar de dirección en la medida de las posibilidades para que la gente que me sigue, sea mucha o poca, vea diferentes facetas, porque lo agradecen y esa sensación de que el personaje se vuelve más importante que el actor, me da gusto. Me agrada que alguien en la calle se acerque e imite a alguno de mis papeles porque para eso trabajo, para que el público se identifique y se apropie de los roles”, explicó.

NUEVOS PROYECTOS

Recientemente, Busto filmó en Guadalajara la cinta Martínez, de Lorena Padilla, la cual hizo durante la pandemia a la par que la serie de Amazon, por lo que salió de una burbuja para entrar a otra. Definió la historia de este nuevo largometraje como humana y sutil que goza de cierto grado de comedia creadas a partir de situaciones cotidianas.

También estrenó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato la película “Guiexhuba” que rodó hace cuatro años en medio de los disturbios de Oaxaca, por lo que fue complicada hacerla, por eso está contento de que por fin vio la luz.

MAAZ