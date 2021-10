Selena Quintanilla dio increíble regalo a Chris Pérez, ¡y aún lo conserva como nuevo!

Selena Quintanilla es una de las cantantes más famosas, incluso aunque falleció en 1995 a muy temprana edad su música aún es muy escuchada. Constantemente se habla de ella porque su figura se ha envuelto en un aura de misterio, ahora se volvió viral de nueva cuenta porque se recordó en redes sociales el hermoso regalo que le dio a su esposo Chris Pérez y que él aún conserva como cuando ella se lo dio.

Selena Quintanilla y Chris Pérez tuvieron un turbulento amor, porque el papá de Selena, Abraham Quintanilla, no estaba de acuerdo con ese idilio, pero eso no les impidió casarse y al poco tiempo se convirtieron en una de las parejas más adorables y seguidas por todos los medios de espectáculos.

¿Qué fue lo que Selena le regaló a Chris?

Fue en su libro “Para Selena, con amor” que Chris Perez cuenta que en cerca a cumplir su primer aniversario fueron a ver autos y que encontraron uno perfecto pero que él no se sentía cómodo haciendo una compra tan grande, pues no sabían si la fama sería duradera, además de que no quería abusar de la generosidad de su amada,

Cuando llegó la fecha del aniversario sus suegros organizaron una fiesta y mientras él esperaba que su esposa su cuñado AB Quintanilla, le invitó a ir a la tienda, cuando regresó, Selena lo sorprendió con la camioneta que tanto le había gustado semanas atrás. Se trataba de una Chevy Silverado que al día de hoy conserva como si fuera nueva.

El de Selena y Chris Pérez fue un amargo adiós

Desafortunadamente Yolanda Saldívar asesinó a Selena y frustró su carrera, así como su amor con Chris, quien no tenía la fuerza para darle el último adiós. En el mismo libro se detalla cómo se hizo uno privado para familia y amigos, pero tuvo que pedir un momento a solas para poder decirle adiós a su amada.

Chris contó que logró acercarse al ataúd solo la observaba y lloraba. “Luego le di a Selena un beso en la frente y acaricié su mano, se veía tan cómoda y tranquila acostada en el ataúd, que sentí deseo de meterme ahí con ella y quedarme a su lado, poner mi brazo a su alrededor y cerrar la tapa del ataúd, permanecer ahí y decirle vámonos”, narra.

El músico cuenta que al final le colocó un anillo que había comprado como regalo de aniversario al darle el último adiós. sólo fue con el tiempo que Chris se animó a contar sus versiones y anécdotas de la vida que tuvo a lado de Selena.

