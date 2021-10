Yolanda Saldivar es conserje de la cárcel donde paga por la muerte de Selena Quintanilla

La asesina de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar se encuentra en Mountain View, en Gatesville pagando por el delito que cometió al quitarle la vida a la recordada “reina de la cumbia”.

Yolanda fue condenada a cadena perpetua en octubre de 1995, por quitarle la vida a la famosa de tan solo 23 años de edad. Desde ese entonces la ex directora del club de fans de la intérprete de “No me queda más”, ha permanecido en una celda de alrededor de 11 X 6 pies, que está ubicada en un área separada de las demás reclusas.

Según el portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Jeremy Desel, después de 26 años del homicidio la Rutina de Yolanda Saldívar es la misma día tras día, despierta en su celda, después camina un poco en el área de esparcimiento del reclusorio, otra de sus actividades es trabajar como conserje para después regresar a la habitación.

“No ha habido cambios verdaderos o significativos en el estatus de Saldívar en años y años (…) Ella ha estado en el mismo escenario durante mucho, mucho tiempo”, aseguró.

¿Saldrá en libertad?

Durante este 2021 estuvieron fuertes las especulaciones sobre la supuesta libertad de Yolanda Salivar, es decir se rumoraba que la asesina podría salir en 2025 por buen comportamiento en prisión y de esa manera suspender su cadena perpetua.

Ante esta información que cada vez se popularizaba más en redes sociales, el padre de Selena Quintanilla dijo que no era verdad que Yolanda saliera de prisión, lo que el productor señaló fue que de acuerdo con las leyes del estado de Texas, las personas que llegan a los 30 años de sentencia pueden pedir su libertad, pero para Yolanda Saldívar, no era el cazo, pues un juez le otorgó cadena perpetua, por eso no corría con esa suerte.

