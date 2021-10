“Estoy completamente desfalcado”, Rix revela la cifra que tuvo que pagar como reparación a Nath Campos

El pasado 10 de septiembre, el famoso youtuber Ricardo González, quien es mejor conocido como “Rix” salió del Reclusorio Oriente luego de haberse declarado culpable de haber cometido el delito de violación equiparada en grado de tentativa en contra de la también influencer, Nath Campos, sin embargo, tuvo que pasar más de un mes para que ofreciera su primera entrevista sobre el tema, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo Rix.

En las primeras declaraciones de Rix para el canal de YouTube llamado “Mafian TV”, el influencer recalcó que únicamente se declaró culpable para recuperar su libertad y señaló que fue la defensa de Nath Campos quien solicitó el procedimiento abreviado.

“Yo me declaré culpable a cambio de mi libertad, a cambio de ver a mi familia, a cambio de ver a mi mamá a cambio de estar con mi novia. No es cierto lo que están diciendo los medios que voy a estar esa cantidad de años en prisión y también es importante que sepan que, quien pidió el procedimiento abreviado fue la parte acusadora, no yo (…), me ofrecieron mi libertad, que no tenía a cambio de una reparación económica” declaró Rix para Mafian TV a través de una llamada telefónica.

Respecto a la cantidad que tuvo que pagar como reparación de daño a Nath Campos, el influencer no quiso revelar la cantidad exacta, sin embargo, señaló que en un principio la parte acusadora había pedido una cantidad de siete cifras, sin embargo, tras una serie de negociaciones se acordó el pago de una cantidad de seis cifras, no obstante, aseguró que tuvo que endeudarse para poder cubrir el pago.

“Estoy completamente endeudado, desfalcado, pero toda la familia muy feliz”, señaló en influencer con voz entrecortada, quien recalcó que el acuerdo fue ofrecido por la parte acusadora.

En otro momento de la entrevista, Rix habló sobre su experiencia en la cárcel y aseguró que el tiempo que estuvo preso le sirvió para valorar nuevos aspectos en su vida y que pudo recobrar su fe pues considera que toda esta situación la tomó como aprendizaje y como una oportunidad para acercarse a Dios.

“Juca y Juanpa me dieron la espalda”

Rix aprovechó la entrevista para señalar que sus entrañables amigos, los también influencers, Juan Carlos Viana, quien es mejor conocido como Juca y Juan Pablo Zurita “Juanpa”, le dieron la espalda en este proceso legal que enfrentó pues aseguró que prefirieron no testificar pese a que su testimonio pudiera haberlo ayudado.

“No necesito demostrarle a nadie lo que hice y tampoco necesito darle explicaciones a alguien de algo que no le pertenece y quiero decir que Juca y Juanpa aunque me hayan dado la espalda, no fueron testigos, porque se supone que ellos iban, como ella cuenta, en el mismo uber, pero no quisieron testificar, ¿por qué?, quien sabe, dándome la espalda”, sentenció el famoso youtuber.

Rix vende sus tenis

Tras quedar en libertad y totalmente desfalcado como lo aseguró el youtuber, Rix decidió vender sus tenis para poder hacer frente a la complicada situación económica que atraviesa, incluso, señaló que sus compradores podrán llevarse un autógrafo en el calzado o en una hoja, según lo prefieran, no obstante, aún se desconoce si tiene planeado regresar a crear contenido en YouTube o cuáles son sus planes de ahora en adelante.

SIGUE LEYENDO:

El YouTuber RIX se queda sin DINERO y ¡Vende sus TENIS para sobrevivir!

Gloria Aura asegura que el caso de Nath Campos ayudó a que más víctimas de violencia dieran sus testimonios