Filtran cuánto dinero dio Rix a Nath Campos por daño moral

Este miércoles la polémica del caso de abuso sexual de los youtubers Rix y Nath Campos se avivó con la filtración del monto que el acusado pagó por daño moral.

Ricardo González conocido en YouTube como Rix fue acusado de abuso sexual contra Nath Campos. A pesar de haber quedado en libertad, el youtuber fue registrado en la lista de agresores sexuales tras declararse culpable por el delito de agresión sexual.

Hace algunos días, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, fue contundente al detallar que no se "exoneró" ni se "dejó en impunidad" los delitos por los que fue investigado Ricardo González.

¿Cuánto dinero dio Rix a Nath Campos?

Tras lograr que su procedimiento judicial fuera abreviado, Rix tuvo que pagar un monto establecido por la Fiscalía de la Ciudad de México.

El reportero Carlos Jiménez filtró que el famoso youtuber Rix pagó oficialmente un monto de 13 mil 449 pesos por daño moral por agredir sexualmente a la hija del compositor Quico Campos.

Nath Campos acusó a Rix de haberla abusado sexualmente. Foto: Twitter

Sin embargo, el periodista publicó entrelíneas que también pudo haber un arreglo económico fuera de los tribunales:

“Por fuera no se sabe cuánto dinero dio para salir de prisión”.

Rix fue señalado por Nath Campos de haber abusado sexualmente de ella al salir de una fiesta en la que ambos estaban bajo la influencia del alcohol y al llegar a la casa de la youtuber donde le dio asilo a su entonces amigo, éste se metió a la cama donde dormía Campos para tocar su cuerpo sin su consentimiento.

Estallan las redes sociales por el pago de Rix

En la misma publicación compartida por Carlos Jiménez, los usuarios en Twitter estallaron en furia al conocer el monto de la liberación de Rix:

“Imposible no decir "tanto p,,do pa c@g@r aguado" eso vale últimamente la dignidad de las chicas que denuncian acoso, violencia y demás, se suben a movimientos con los que no tienen identidad por pura moda.... Esto que digo no es misoginia es la pura verdad... Pregúntenle a Rix”.

“Que tontería si Ami por Robo mi reparación de daño integral fue de cien mil pesos y se quedaron en prisión por sólo robarme un iPhone 5 años 4 meses se quedaron 2 asaltantes”, se leen en el hilo de twitter publicado.

RMG