Chiquis Rivera hablará de depresión, ansiedad y angustia en su nuevo libro ¿Cuándo sale y cuánto cuesta?

La cantante e influencer Chiquis Rivera, dio a conocer que está a punto de cumplir un sueño más en su carrera artística, se trata de su nuevo libro, un ejemplar que lleva por nombre “Invencible”.

Se trata de un proyecto que la tiene muy emocionada, en el libro hablará de depresión, ansiedad y angustia, temas que forman parte de sus memorias, según la descripción que escribió en su cuenta de Instagram con la que manifestó la noticia.

“Invencible” estará disponible a partir del 8 de febrero del próximo 2022, el libro ya está disponible para pre ordenar y tiene un costo de 16 dólares (323.61 pesos mexicanos aproximadamente) en versión pasta blanda.

Te puede interesar: ¿Chiquis Rivera sufrió un accidente? Este es el estado de salud de la hija de Jenni Rivera



“Depresión. Ansiedad. Angustia. Hablaré de esto y mucho más en mis memorias ‘INVENCIBLE’, libro que estará disponible para que todos ustedes lo lean el 8 de febrero de 2022”, dijo.

En cada una de las páginas dará a conocer su historia, pues puntualiza que para nadie es secreto todo lo que ha vivido durante su trayecto como persona y como artista, además comentó que habrá cosas que nunca han sido contadas.

Te puede interesar: Chiquis Rivera luce ESPECTACULAR con conjunto dorado en Nuestra Belleza Latina: FOTO

“No es ningún secreto, he pasado por bastantes cosas en mi vida, algunas de las cuales conocen y otras que nunca he sacado a la luz, hasta que empecé a escribir este libro. Creo que es necesario ser brutalmente honesta no solo para cambiar vidas e inspirar a otros, sino también para hacernos responsables de nuestras acciones. Sí, he caído de rodillas más de una vez en los últimos 6 años, pero he venido a este mundo para prosperar, no para ser una víctima de lo que he vivido”

Para finalizar invitó a todos a pasar a su página oficial y comprar su libro “No me gusta perder: si no gano, aprendo... y eso es lo que me hace INVENCIBLE. Si yo puedo hacerlo, ¡tú también puedes! Ya lo puedes PRE-ORDENAR. LINK EN BIO!”.

Te puede interesar: Chiquis Rivera explica el PROFUNDO mensaje tras su VESTIDO en los Premios Billboard

Precios en Amazon. Captura

Seguir leyendo:

Chiquis Rivera ¡lo vuelve a hacer!, y se quita toda la ropa para presumir sus curvas en redes

Chiquis Rivera: Esta es su EVOLUCIÓN desde la juventud hasta su más reciente CIRUGÍA | FOTOS