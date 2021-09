¿Chiquis Rivera sufrió un accidente? Este es el estado de salud de la hija de Jenni Rivera

La ‘Chiquis’ Rivera se vio involucrada en un nuevo escándalo. Y es que durante las últimas horas se difundió el rumor de que había sufrido un aparatoso accidente por un video falso. Cuando ella supo de esta fake news, la hija mayor de Jenni Rivera estaba promocionando su próximo programa de televisión cuando se enteró del video.

“Me estaban mandando mensajes, mensajes directos, preguntándome si estaba bien. Porque creo que hay un estúpid* o una estúpid* subiendo videos, o más bien usando mi foto, como clickbait”, explicó 'Chiquis' Rivera. “No sé por qué hay gente tan inútil. Se me hace tan de mal gusto que usen la imagen de uno en beneficio”, agregó, furiosa.

Chiquis está decepcionada de las redes sociales

“Me da tanta tristeza, tanto coraje que haya gente tan pendej*, sin corazón”, aseguró ‘Chiquis’, visiblemente molesta. Explicó que le preocupaba que sus hermanos o su abuela vieran contenidos así, pues eso sólo les causaría una gran pena. Aseguró que no tomará represalias y pedirá que esa persona sea perdonada por su malhechora acción.

‘Chiquis’ siempre tiene que lidiar con los haters

‘Chiquis’ Rivera estuvo en la más reciente entrega de los Premios Billboard de la Música Latina. En el evento, vistió un vestido anaranjado que resaltó sus curvas. La imagen de la hija de Jenni Rivera no tardó en viralizarse y también en recibir negativos por parte de sus haters, algo que no está para nada bien, pero ha tenido que aprender a lidiar con ellos.

“Soy una mujer real, tal como cuál. Una mujer segura de sí misma, pero empezando con el corazón”, inició con un tuit la cantante y conductora. “Así que a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin cojones. No soy la mujer delgada que quizás “algunos” quisieran ver en un vestido pegado, pero lo que sí soy es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos e intentar algo distinto fuera lo frecuente”, agregó.

