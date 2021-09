Chiquis Rivera da cátedra de estilo con el jumpsuit ideal para mujeres con curvas

Chiquis, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, volvió a sorprender gratamente a sus millones de fans en redes sociales, y aunque esta vez no lo hizo con una polémica fotografía, si destacó con su look, pues dio cátedra de estilo con un jumpsuit que resulta ideal para las mujeres con curvas.

La también cantante de música regional, de 36 años, ha llamado la atención en más de una ocasión por sus atuendos, ya que es una mujer que gusta de lucir su curvilínea figura, rompiendo con los estereotipos del medio, donde la mayoría luce cuerpos muy esbeltos.

En muchas ocasiones, la intérprete ha dejado ver en sus redes sociales fotografías y videos en los que posa con poca o nada de ropa, imágenes que se han convertido en tendencia, y con las que ella se siente muy cómoda, pues en diversas ocasiones ha afirmado que ama su cuerpo.

Chiquis presume curvas en ajustado jumpsuit

Fue este miércoles por la noche cuando Chiquis conquistó las redes al lucirse con un coqueto look casual en sus cuenta de Instagram y Facebook. La cantante combinó un ajustado jumpsuit en tono verde militar, con un sombrero color paja y unas zapatillas de tacón alto y estampado de animal print.

Chiquis conquistó con su look. Foto: Especial

Desde las calles de Miami, Florida, presumió su curvilínea figura con una prenda que es ideal para su tipo de cuerpo, pues se trata de una pieza abotonada, que se puede llevar abierta en el escote para dar un aspecto de cuello en "V", lo que afina la figura, además de llevar una cinta a la altura de la cintura, que también hace que el cuerpo femenino se vea con forma de reloj de arena.

"Sonrío, no porque no tenga preocupaciones, si no porque se que Dios me tiene aquí por una muy buena razón… y que El se encargara de que todo salga bien", fueron las palabras con las que la cantante acompañó las imágenes por las que ha recibido miles de comentarios y más de 120 mil "me gusta".

Se luce con moderno y fresco look

Pero no es la primera vez que Chiquis da cátedra de estilo, pues hace unas semanas compartió con sus 4.8 millones de fans en Instagram una fotografía en la que se luce con un moderno y juvenil look, vistiendo un conjunto strapless con volados en la parte alta y que resalta su figura con su diseño entallado en la cintura.

El atuendo que lució también es una de las prendas que mejor le van a las mujeres con curvas, pues se trata de un outfit que destaca por su diseño de pliegues y tela elástica en la parte central del cuerpo. Además, los volados en la parte alta dan mayor equilibrio a la figura.