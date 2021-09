Chiquis Rivera explica el PROFUNDO mensaje tras su VESTIDO en los Premios Billboard

Chiquis Rivera fue una de las estrellas que se hicieron presentes en los Premios Billboard 2021, sin embargo, la cantante recibió fuertes criticas por el impactante vestido color naranja que guarda un fuerte mensaje dedicado a la comunidad latina.

La hija de Jenni Rivera deslumbró con su presencia en la alfombra roja del evento que reconoce a lo mejor de la música en español, cuya edición 28 que se realizó el pasado jueves 23 de septiembre en el Watsco Center, Coral Gables, en Miami, Florida.

La cantante usó un elegante vestido en color naranja con flores turqueza en la parte de la cintura y los hombros. Fruncido en los costados y la parte trasera, la prenda lució a lo grande las curvas de Chiquis Rivera dejando ver su impactante figura.

La integrante de la dinastía Rivera no se salvó de ser blanco de comentarios negativos por su atuendo, algo a que no dudó en responder con un contundente mensaje en Twitter en el que señala ser una mujer real que no teme a los retos y tomar riesgos.

La inspiración de Chiquis Rivera

En sus historias de Instagram la hija de la “Diva de la banda” señaló que el vestido tiene un fuerte mensaje dedicado a la comunidad latina, pues en Estados Unidos se celebra el Mes de la Herencia Hispana.

Chiquis Rivera explicó que tanto las uñas como el vestido, el maquillaje, el peinado y los zapatos fueron diseñados y creados por personas latinas, esto como un homenaje al talento en Estados Unidos.

Detalló que el vestido está diseñado por una joven dominicana y el color naranja hace alusión a lo tropical y el Caribe. Mientras que el cabello está inspirado en la sirenita del juego mexicano de “La Lotería” y las uñas fueron diseño de una chica cubana.

El Mes de la Herencia Hispana se celebra desde el 15 de septiembre y hasta el 15 de octubre de cada año en Estados Unidos, esto como una oportunidad de dar a conocer la historia de las diversas comunidades latinas de países como México y otros de Centroamérica y América del Sur.