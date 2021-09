Chiquis Rivera se defiende de los haters por atrevido outfit, "Soy una mujer real", asegura

La cantante Chiquis Rivera se lanzó con todo para defenderse de los "haters" quienes la criticaron duramente por el atrevido outfit que lució en la entrega de Premios Billborad, a la que acudió con un vestido moderno y que además de dejar ver sus curvas, también le hacía lucir un poco de piel, sin embargo, la hija de Jenni Rivera aseguró que "es una mujer real".

Al igual que su fallecida madre, Chiquis también es cantante de música regional, tiene 36 años y ha llamado la atención en más de una ocasión por sus atuendos, ya que es una mujer que gusta de lucir su curvilínea figura, rompiendo con los estereotipos del medio del espectáculo, donde la mayoría luce cuerpos muy esbeltos.

En muchas ocasiones, la intérprete ha dejado ver en sus redes sociales fotos y videos en los que posa con poca o nada de ropa, imágenes que la han convertido en tendencia, y aunque es por muchos criticada, la realidad es que ella siempre ha demostrado lucir sus curvas con mucho orgullo.

Chiquis luce atrevido look en los Premios Billboard

Este jueves se realizó en Miami la ceremonia de los Premios Billboard, ciudad a la que Chiquis llegó unos días antes y se lució con mucho estilo con un coqueto jumpsuit, pero la gran sorpresa la dio en la alfombra roja de la entrega de galardones, pues robó miradas con un atrevido look.

Chiquis robó miradas en los Premios Billboard. Foto: Especial

La hija de la "Diva de la Banda" llegó a la esperada ceremonia luciendo un vestido de tono naranja, el cual llamó la atención de los espectadores y fans de la cantante por su original diseño, pues está hecho en tela de licra y combina un estilo drapeado con tiras, decorado con prendedores de pedrería.

El moderno outfit de Chiquis recibió cientos de críticas, sin embargo, no todas fueron buenas, y muchos internautas se lanzaron contra la intérprete, asegurando que está pasada de peso, y el atuendo no iba bien con su figura, pues este permitía que mostrará sus curvas.

La cantante presumió sus curvas con mucho estilo. Foto: Especial

Así se defiende de los haters

Pero fiel a su estilo, la hija de Jenni Rivera no se quedó callada, y en su cuenta de Twitter publicó dos mensajes con los que se defendió de las críticas, afirmando que es una mujer real y se siente muy orgullosa de su cuerpo, algo que en más de una ocasión ha dejado claro.

"No. No soy la mujer delgada que quizás “algunos” quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja… pero lo que SI soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos y intentar algo diferente, fuera de lo frecuente…", escribió.

En otro tweet, Chiquis afirmó que es "una mujer real", segura de si misma, pero que también tiene corazón, un mensaje que fue muy bien recibido por sus millones de fans, quienes pronto comenzaron a comentar las publicaciones de la cantante y le mostraron todo su apoyo.

Sin duda, la intérprete de canciones como "Esa no soy yo" y "Vas a volver" se ha convertido en las redes en una de las famosas que más defiende el body positive, y que ha luchado contra una industria y una sociedad que no para de criticar a los cuerpos con curvas.