¿Quién es Fer Italia? El Yotuber le regaló un auto de lujo a "la Bebeshita" para que no estuviera triste

Daniela Alexis, mejor conocida como “la Bebeshita”, comenzó la semana con el pie izquierdo, pues le robaron su coche, lo que no esperaba es que uno de sus amigos cercanos decidió regalarle un auto de lujo para que la ex participante de MasterChef Celebrity no estuviera triste; luego de esto, los fans de la influencer se preguntaron: ¿quién es el Youtuber que regaló un auto a “La Bebeshita”?

Esta historia con altibajos comenzó cuando Daniela contó en su canal de Youtube que fue a visitar Fer Italia, pero cuando llegó al sitio, una persona le pidió las llaves de su automóvil y ella confiada de que era un ballet parking se las dio sin pensar, pero en realidad era una supuesto asaltante.

Mientras el coche desaparecía, “la Bebeshita” se encontraba al interior de la residencia con Fer Italia y ambos recorrieron la casa. Después de ver los coches del youtuber, ella salió y se percató de que su automóvil había desaparecido Todo esto quedó grabado en un video. “¿Le dices al chavito que traiga mi coche?”, se escucha decir después a la joven, mientras que su amigo negó conocer a alguien con las características que ella refería y añadió que el fraccionamiento era muy nuevo, por lo que aún no había vigilancia.

¿Broma o mentira? Los fans de “la Bebeshita” dudan de la veracidad de la historia

Por lo que se ve en el video, “la Bebeshita” creyó que era una broma de Fer, pero al darse cuenta que el robo fue real, llamaron a la policía. Más tarde, la joven mencionó que no había actuado legalmente aún, debido a falta de tiempo y que su hermano era quien la estaba llevando a los lugares que necesitaba. “Realmente hablé con Fer que me dijo que él lo arreglaba, que él iba a poner la denuncia, pero hasta la fecha no me ha enseñado ni un papel. Yo estoy pensando que es una broma, pero no me dicen que la broma se terminó”, señaló.

Para hacerle olvidar el mal rato, Fer la llevó a una lujosa tienda de coches y le dijo. “Bebeshita estuve viendo lo que publicaste en tus redes sociales echándome un poco de hate, aquí en público les quiero aclarar que no fue mi culpa. Relájate porque no fue mi culpa”, remarcó y le dijo que le iba a dar un auto. Ante todo este drama, los seguidores de la influencer rápidamente reaccionaron y algunos consideran que todo es falso y sólo un montaje para subir las vistas de ambos en sus canales de Youtube. Como se lo imaginaban, Fer es un influencer que habla de automóviles, tiene más de 200 mil seguidores.

msb