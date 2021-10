MasterChef Celebrity México: La Bebeshita revela coqueteos de Aristeo Cázares en el reality

Tras convertirse en la octava famosa eliminada de MasterChef Celebrity México, Daniela Alexis Barceló Trillo, quien es mejor conocida como “La Bebeshita” reveló que Aristeo Cázares le coqueteaba durante las grabaciones del famoso programa, además, reconoció que a ella sí le hubiera gustado tener una relación con el ex campeón de Extalón México, por lo que señaló cuál fue el motivo por el que no se dieron las cosas entre ambos participantes de la cocina más famosa de México.

Fue durante una entrevista para “Venga la Alegría” donde “La Bebeshita” compartió cómo es que fue su experiencia dentro del concurso culinario de TV Azteca y la declaración que más ruido generó fue que afirmó que Aristeo Cázares sí se portaba muy cariñoso con ella y que incluso le coqueteaba, sin embargo, aseguró que esta actitud del famoso traceur únicamente era cuando no estaban siendo grabados, pues de lo contrario, trataba de alejarla.

“El Aris es bien tremendo, aunque siempre me bateaba, atrás de cámaras sí estaba bien coqueto y ‘Ay Bebeshita masajéame el cuello’, pero frente a las cámaras de ´no, no, no, yo no te hago caso’, pero cortaban y ‘Bebeshita, abrázame’, entonces me confundía, entraba en conflicto”, fueron las palabras de la ex participante de “Enamorándonos”, quien se mostró despreocupada y dejo ver que el no poder tener un acercamiento más profundo con Aristeo Cázares no le roba el sueño.

Quieren a "La Bebeshita" en Venga la Alegría Fin de semana

Tras las declaraciones de “La Bebeshita” se generaron todo tipo de reacciones en redes sociales y además de calificar su salida de MasterChef Celebrity México como injusta, algunos usuarios manifestaron su deseo de seguid viendo a la influencer en televisión y la postularon como conductora para la edición de fines de semana de Venga la Alegría, donde volvería a reunirse con Aristeo Cázares, ya que en ese programa funge como uno de los conductores.

Cabe mencionar que los internautas aseguraron que “La Bebeshita” sería una gran apuesta para levantar el rating del programa pues cuenta con una personalidad muy peculiar que le aportaría un toque de comedia y naturalidad al matutino de TV Azteca.

“La Bebeshita” se despide de MasterChef Celebrity

Daniela Alexis se convirtió en la octava eliminada de MasterChef Celebrity México tras caer en el reto de eliminación ante Laura Flores, quien también estuvo muy cerca de salir del reality, sin embargo, la salida de “La Bebesita” ha sido una de las más dolorosas en lo que va del programa pues entre lágrimas señaló que descubrió que le gusta mucho cocinar, además, como se mencionó antes, muchos consideraron que su salida fue injusta pues su preparación fue superior a lo que presentó Laura Flores, no obstante, los jueces tomaron la decisión y “La Bebeshita” se retiró de la cocina más famosa de México entre lágrimas.