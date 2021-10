Maribel Guardia defiende a Lyn May: “Muchas de 20 quisieran su cuerpo” | VIDEO

Maribel Guardia es una de las mujeres más bellas y talentosas de la televisión mexicana, por lo que en esta ocasión no dudó en defender a Lyn May después de ser criticada por algunas personalidades al presentar unos “arreglitos” para seguir viéndose bien para su público.

La actriz costarricense habló ante los medios de comunicación desde su auto, donde no paró de elogiar a la vedette mexicana, esto después de enterarse de los comentarios que Niurka había lanzado en contra. En la declaración, Maribel aseguró que Lyn May es un ejemplo de belleza y que muchas mujeres de 20 años quisieran su cuerpo y elasticidad.

“No me parece justo, yo la veo y se me hace una señora que admiro mucho. Es increíble el cuerpo que tiene, de verdad, ya quisieran muchas de 20 tener el cuerpo de Lyn, el talle largo marcado, la elasticidad que tiene. Ve la edad que tiene y se abre de piernas, yo hago eso y me mato”, comentó Guardia.

Recomienda ir con profesionales

Después de reconocer que la admira, señaló que todas aquellas que quieran hacerse algo en la cara les recomienda ir con un profesional, ya que sino puede ocurrir un accidente como el que le pasó a Lyn y a muchas otras mujeres.

“Mis respetos para la señora y lo que a ella le pasó fue un accidente, lo que sí es muy importante es que cuando alguien decide hacerse algo en la cara hay que ir con un profesional, porque deja que le pasó a Lyn, le ha pasado a muchas, como a la esposa de Elvis Presley que le inyectaron aceite de coche en la cara", comentó.

El motivo de la defensa

La polémica entre Niurka y Lyn May comenzó hace unos meses cuando empezaron una lucha de declaraciones, pero todo tomó fuerza la semana pasada cuando la cubana-mexicana arremetió contra la belleza de Lyn May, ya que aseguró que la vedette mexicana sabe que está fea.

“El juego de Lyn May es ir contra el tráfico, tu crees que ella no se ha visto en el espejo y sabe que está fea. Evidentemente va en contra del tráfico, ella está riendo de si misma y sarcásticamente se ríe de la gente que le echa bullying”, sentenció.

