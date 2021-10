"Se ve en el espejo y sabe que está fea": Niurka critica a Lyn May por promover uso de botox

Una vez más, la cantante y bailarina, Niurka Marcos se colocó en el ojo del huracán después de lanzar fuertes comentarios contra la famosa estrella de cine, Lyn May, quien invitó a sus seguidores en Instagram a someterse a tratamientos de botox para mantenerse jóvenes.

Por medio de sus redes sociales, la protagonista de "La casa que arde de noche" y "Perro callejero" compartió un video en el que recomendaba los tratamientos que ofrecía su médico, asegurando que la hacen ver más bonita y lucir radiante.

En este sentido, usuarios en redes sociales expresaron su desaprobación pues aseguraron que la vedette era irresponsable al promover ese tipo de tratamientos cuando ella deformó su rostro tras aplicarse distintas cirugías estéticas.

Como era de esperarse, las declaraciones hicieron bastante ruido dentro del mundo del espectáculo pues otras figuras no se guardaron nada y lanzaron fuertes comentarios contra Lyn May, quien hasta el momento no se ha pronunciado.

Niurka explota contra la vedette

Una de las famosas que se pronunció ante las declaraciones de Lyn May fue ni más ni menos que Niurka Marcos, considerada una de las actrices más polémicas dentro del mundo del espectáculo en México.

Fiel a su estilo, la bailarina y exAventurera concedió una entrevista para distintos medios de comunicación en las que aseguró que las declaraciones de Lyn May son un "juego", pues seguramente se está riendo de ella misma.

Sin guardarse nada, Niurka Marcos aseguró que es muy probable que Lyn May se vea en el espejo y se de cuenta que su rostro está deformado por los distintos tratamientos a los que se sometió a lo largo de su carrera.

Para ponerle punto final a la polémica, la actriz cubana pidió un aplauso para Lyn May por el valor que tiene de reírse de sí misma. Todo esto lo dijo en un tono de sarcasmo pues es sabido que no llevan la mejor de las relaciones.

Finalmente, Niurka fue contundente al detallar que nunca le haría caso a Lyn May, pues ella tiene todas las "arrugas" de cualquier ser humano. Además, dejó en claro que sí se ha realizado tratamientos y siempre los comparte con su público.