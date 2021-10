Exesposo de Niurka Marcos anunció que tiene CÁNCER, ¿Cómo se enteró?

Actualmente podemos disfrutar de Bobby Larios en el reality show “Inseparables” en donde junto con su esposa Evelyn han demostrado ser una gran pareja, no por nada han sido salvados en dos ocasiones por sus compañeros para evitar que abandonen el programa a pesar de no tener el mejor rendimiento.

Justamente es Bobby Larios quien hace unas semanas atravesó por una dura prueba en la que siempre estuvo acompañado de su esposa, y es que el ex de Niurka Marcos fue diagnosticado con cáncer de próstata.

¿Cómo se dio cuenta que tenía cáncer?

En entrevista para el programa De Primera Mano, el actor reveló que todo comenzó con un malestar a la hora de hacer del baño pues al querer orinar no podía hacerlo y sentía una fuerte presión en sus órganos reproductores.

Fue entonces que decidió ir al doctor, el cual le recetó una pastilla pues podría tratarse de una infección, dicho medicamento le resultó favorable pero días después el malestar regresó.

Para esto, el proctólogo le recomendó hacerse una biopsia, dicho proceso además de incómodo Bobby relató fue doloroso y es que fueron 12 muestras las que los especialistas tomaron.

“La próstata es como si fuera una nuez, entonces ellos empiezan a picar en diferentes puntos para poder analizar el fragmento de lo que van analizando...entonces a la número nueve entonces cuando pican ahí brinca el punto negro ahí se dan cuenta ellos que era cáncer” reveló Bobby Larios para el programa De primera mano

Sin embargo, Bobby Larios se sometió a un tratamiento de radiaciones por seis semana para combatir el cáncer, mismo que logró vencer, sin embargo, el ex de Niurka asegura que aún no puede cantar victoria pues dentro de dos meses debe hacerse un nuevo estudio para saber si el cáncer no ha regresado.