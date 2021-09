¡Qué lamentable! Así reaccionó Niurka Marcos al enterarse que Bobby Larios padeció cáncer

Este sábado 25 de septiembre, la actriz y vedette cubana Niurka Marcos llegó a la Ciudad de México acompañada de su nueva pareja sentimental, un joven de 31 años llamado Raúl Palma González; sin embargo, fue cuestionada sobre la salud de su expareja Bobby Larios.

El actor y entrenador Bobby Larios reveló recientemente que padeció de cáncer de próstata aunque lo pudo combatir a tiempo; sin embargo, la actriz dijo no estar enterada de ello y brindó su postura al respecto.

“No, no he visto ninguna de esas noticias, supe de él porque vi el programa donde estuvo con mi niña y hasta ahí, lo demás no sé, pero ¡qué lamentable!”, comentó la cubana de 53 años.