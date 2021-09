¿Está en las últimas? Bobby Larios habla sobre su cáncer de próstata

El actor y entrenador Bobby Larios, quien recientemente reveló tener cáncer de próstata, noticia con la cual hizo vibrara las redes sociales, pero no había dado más detalles al respecto.

Pero finalmente, Larios dio una entrevista para el programa ‘Chisme No Like, en el cual calmó a todos sus fans, pues dijo que es algo que se detectó a tiempo, por lo que ya ha iniciado su tratamiento.

“Solamente me hicieron radio(terapia) fueron solo 6 semanas, yo me empecé a sentir como medio raro, muy extraño, un cáncer que se detectó a tiempo […] se fue haciendo más pequeño, porque era un 10% que yo tenía, hasta que se fue eliminando”

El ex de Niurka Marcos, también comentó que él tiene antecedentes familiares, de los cuales pudo haber heredado el cáncer, pues incluso su padre falleció de esta terrible enfermedad.

Sobre la reacción que tuvo tras la noticia, Larios contó: “Me puse a llorar, mi esposa me abrazaba, porque mi esposa es sobreviviente de cáncer de mama, me puse a llorar como niño en la camioneta, no podía creer lo que me estaba pasando, y cuando los doctores me revisaron me hicieron 12 biopsias, fue el dolor”.

Por último, Bobby detalló lo complicado que fue compartir la noticia con sus familiares y amigos, señalando que a la persona que más trabajo le costó contarle fue a su madre.

Con información de Agencia Mex

