Maribel Guardia enseñó sus piernas perfectas y paralizó las redes

Tal vez como pocas estrellas de la farándula mexicana, Maribel Guardia ha sabido ganarse el afecto y admiración de miles de fans en todo el continente. Es que además de su carisma como conductora, la estrella costarricense suele compartir en sus redes sociales mensajes alentadores que por lo general acompaña de fotos donde muestra su atractivo, simpatía y belleza.

Así, a sus 62 años, Guardia sabe cómo lograr distinguirse, tanto por su simplicidad a la hora de compartir imágenes en Instagram, como para transmitir elegancia y cordialidad. “Supongo que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando les sucede a ellos”, escribió en un mensaje esta mañana, para citar una frase de Charles Bukowsky y dar lugar a la reflexión del día.

Como no podía ser de otro modo, su imagen de Instagram captó la atención de miles de seguidores que no dejaron de destacar su imponente belleza. Enfundada en un ceñido vestido azul que resalta sus armoniosas curvas, Maribel Guardia deja el descubierto sus piernas torneadas. Luce para completar su impecable look, unas sandalias color beige claro.

Con una gran sonrisa con la que busca trasmitir optimismo, la morocha se toma el cabello para lucir su vestimenta, mientras detrás de ella se puede apreciar una escalera y un living de fondo. Todo el mensaje se muestra en una perfecta combinación que da a sensación de armonía y sensualidad.

Maribel Guardia posando. Fuente: Maribel Guardia

Ni bien la foto fue compartida en su cuenta de Instagram, los likes se sumaron al punto de sobre pasar los 70 mil. Lo mismo sucedió con los mensajes y comentarios que hacen alusión a su belleza, pero que también dejar entrever el amor que el público que sigue a la conductora tiene por ella. Sin dudas, Maribel es una de las famosas preferidas de los cibernautas.