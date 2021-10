Lyn May no sabe quién es Niurka, la desconoce y asegura prepara show con Cher y Nicky Minaj

La pelea entre Lyn May y Niurka va subiendo de tono y en esta ocasión fue la famosa vedette de origen oriental quien lanzó su ataque contra la cubana y aseguró que no puede responder sobre alguien a quien ni siquiera conoce, por lo que sus comentarios la tienen sin cuidado, además, pidió que le hablaran de Cher, Nicky Mikaj y Madonna, pues son personalidades a las que sí conoce y que están a favor del uso del botox.

“No conozco a esa señora, yo conozco a Cher, Nicky Minaj, Madonna, a ellas sí, no les puedo decir nada porque no la conozco, no se quien chin*ados es”, señaló Lyn May durante un encuentro con diferentes medios.

Estos comentaros de la también actriz llegaron como respuesta a los comentarios de Niurka Marcos, quien hace unos días señaló que Lyn May no era una vedette, sino que era una fichera, por lo que desató la furia de Liliana Mendiola Mayanes, como se llama realmente la polémica Lyn May.

Cabe mencionar que Lyn May tuvo un sobresalto en su encuentro con los medios debido a que se molestó con un reportero que insistió en que hablara de Niurka, por lo que la vedette se mostró verdaderamente enojada. “Te estoy diciendo que no la conozco, ¿qué no oyes?, ¿no tienes cerebro?, me hacen enca…”, dijo la reconocida vedette.

Lyn May se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de la farándula en México. Foto: Especial

Prepara show con Cher y Nicky Minaj

Una vez que Lyn May se tranquilizó, señaló que, como siempre, nunca le ha importado lo que la gente pueda decir sobre su carrera pues ella sigue triunfando pese a los malos comentarios y como muestra de ello, adelantó que está preparando un show espectacular en el que contará con Cher y Nicky Minaj como invitadas.

“Cher y Nicky Minaj me quieren mucho y en dos semanas las voy a ver en Las Vegas, vamos a hacer un show”, aseveró Lyn May, quien también señaló que se lleva muy bien con estas celebridades debido a que comparten la idea de usar botox, contrario a lo que piensa Niurka.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Niurka Marcos no ha respondido a estas nuevas declaraciones de Lyn May, sin embargo, se espera que en las próximas horas o días lance su contraataque pues la confrontación entre ambas celebridades ya se hizo muy mediática al ser dos de las figuras más polémicas del espectáculo en México.

¿Lyn May sigue embarazada o no?

Hace unos días, Lyn May reveló que su embarazo había llegado a su fin debido a que sufrió un fuerte susto durante un vuelo a la Ciudad de México procedente de Mexicali, sin embargo, luego del revuelo que ocasionó su declaración, la famosa vedette se retractó de sus palabras y aseguró que sigue en pie su próxima maternidad.

“Estamos bien, es mentira todo lo que dicen, a mí lo que me dolió fue el corazón, empecé a sudar, me dolían mucho las manos, los brazos y las piernas me temblaban mucho, incluso ya me recomendaron unas pastillas para la tembladera, pero antes voy a consultar a los médicos”, expresó Lyn May.