Lyn May REJUVENECIDA encendió las redes sociales ¿Qué se hizo? | VIDEO

Lyn May, una de las representantes de la época del Cine de Ficheras volvió a robarse los reflectores tras aparecer rejuvenecida. Si bien es cierto que ella sufrió la desfiguración de su rostro tras caer en manos de un charlatán, sumado a que tiene 68 años, ahora parece como si se hubiera quitado varios años de encima.

A través de sus redes sociales publicó una imagen donde luce con un rostro liso y mas hermoso que nunca, pues además la maquillaron como toda una reina, obra de David Uribe Hernandez, a quien le agradeció en público por regalarle además la peluca con la que aparece en la fotografía.

Enfundada en un vestido como los que le dieron fama en las décadas de los 70 y 80, la acapulqueña reveló cuál fue el secreto para lucir más jovial que nunca. Esto lo hizo a través de sus redes sociales donde recibió muchos comentarios positivos, además de seguirle preguntando por el embarazo de sus gemelos.

¿Cuál es el secreto de Lyn May?

Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la vedette, no dejó escapar la oportunidad de compartir el secreto de su belleza con sus seguidores. A través de un video reveló que se puso en manos del cirujano plástico Gamaliel Roman, quien se denomina como el "Cirujano de las Estrellas".

"Hola amigas, las saluda Lyn May y las invito el día 9 con el doctor Gama a que se pongan botox. Las espera su amiga Lyn May. ¡Recuerden!, el doctor Gama, la clínica del doctor Gama para que se pongan botox con mLyn May cantando y bailando para todas ustedes. ¡Las amo!", mencionó la también cantante.

Lyn May en sigue vigente

A pesar de que la juventud tiene el control de la fama en estos momentos, eso no le ha importado a Lyn May, quien a pesar de su edad se mantiene vigente en el gusto de la audiencia. Para empezar, a muchos les ha asombrado el hecho de que a su edad conserve una envidiable figura, elasticidad y energía para andar del "tingo al tango".

En la actualidad su historia de vida ha sido del interés de todo aquel que no la conoció cuando era estrella de las películas pícaras o en sus presentaciones en centros nocturnos. Tuvo una vida complicada que comenzó desde lo más humilde en su natal Acapulco.

Ahora, sus ocurrencias y polémicas han provocado que haya ganado popularidad de nueva cuenta. Además, apareció en un concurso de canto organizado por el programa Venga la Alegría, donde fue todo un éxito, pero lo que más ha llamado la atención fue su embarazo con su pareja Markos D1.

No cabe duda que la vedette es todo un caso y con toda seguridad nos dará muchas sorpresas con el paso de los meses cuando lleguen al mundo sus gemelos.

