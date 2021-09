Lyn May ya tiene su propia muñeca que hace "split" y los MEMES se desataron

La reconocida y polémica vedette Lyn May ya tiene su propia muñeca que hace "split" y los internautas no esperaron para dar su opinión y los memes se desataron.

Aaron, un artista que transforma muñecas Barbie en icónicos personajes de telenovelas o de la cultura pop, esta vez recreó a Lyn May en una de sus poses más famosas.

"Otra Mexicana icónica!— la talentosa y graciosa Lyn May, la vedette de origen chino y mexicano conocida por sus shows en la vida nocturna de México y sus actuaciones en el cine mexicano de los años 70 y 80. No saben cuanto me alegra verla bailar y reírme de sus anécdotas y chistes groseros. Su amor de la vida es tan admirable", escribió en su cuenta de Instagram @aaronmalibu.

Lyn May ya tiene muñeca al estilo Barbie (Foto: Instagram)

Lyn May por su parte, agradeció el gesto del artista y publicó la foto en su Instagram con el siguiente mensaje: "Mi propia muñeca de acción ?? Muchas gracias @aaronmalibu, los quiero".

La vedette recientemente dio mucho de qué hablar cuando anunció que estaba embarazada, y su boda con Markos D1 en La Vegas.

La ex participante en el concurso de canto del matutino de TV Azteca Venga la Alegría, "Quiero Cantar" ha causado mucho escándalo luego de sus declaraciones, pues aseguró que su boda tendrá lugar a inicios del año próximo.

Memes de la muñeca de Lyn May ( Foto: Especial)

Como ocurre con las noticias que da la famosa vedette, los internautas no dejan escapar la oportunidad para comparar a la Lyn May de carne y hueso con su muñeca; a algunos de ellos les pareció que no había tanto parecido e hicieron gala de su creatividad.

Hace unos días la icónica vedette subió también una serie de fotos en las que fue modelo para una pintura, también, rápidamente los usuarios de las redes sociales notaron la similitud de la pose de Lyn May, con la del personaje de la película Titanic, Rose.

Los memes de Lyn May por su muñeca al estilo Barbie no esperaron (Foto: Especial)

Una de las polémicas más recientes en las que se vio envuelta la figura del Cine de Oro, fue cuando salió de "Quiero Cantar" de VLA, y acusó que el productor "ya tenía a sus ganadores".

Lyn May ya había dejado notar su inconformidad con las calificaciones que recibía por parte del jurado a sus actuaciones, en alguna ocasión respondió que a ella "le valía madre" lo que opinaran, que ella iba a divertirse.

Lyn May en Venga la Alegría (Foto: Archivo)

La vedette se presentó varias semanas en el concurso del matutino ganándose el cariño del público.

“Gracias, gracias, gracias querido público, estuve muy contenta aquí con ustedes, la neta me la pasé a toda madre”, fue la manera en que se despidió la famosísima vedette mexicana.

