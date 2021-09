Lyn May posa al estilo “Titanic” para una pintura, este fue el resultado: FOTOS

En los últimos meses, la famosa vedette de ascendencia asiática, Lyn May, ha acaparado la atención de los medios por diversas razones convirtiéndose en uno de los personajes más polémicos de la farándula en la actualidad y para no perder la costumbre, una de las últimas situaciones por la que se convirtió en blanco de burlas y críticas fue que sirvió como modelo para un grupo de pintores, quienes convirtieron a la también actriz en una obra de arte.

Fue a través de redes sociales, donde Lyn May compartió diversas fotografías en las que dejó ver que sirvió como modelo y que posó para que la pintarán, en una de las imágenes que compartió, la vedette de 68 años aparecía recostada sobre un sofá, por lo que sus seguidores aseguraron que había posado al puro estilo de “Titanic” y recordaron la escena de la icónica película en la que Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) pinta a Rose DeWitt (Kate Winslet).

Así posó Lyn May para sus retratos. Foto: IG: lyn_may_

Tras la sesión de pintura, Lyn May compartió algunos de los retratos en redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los internautas pues mientras algunos aseguraron que resultó favorecida en los dibujos, otros la tacharon como “ridícula”, no obstante, otro sector de sus seguidores salió en defensa de la vedette y le pidieron no hacer caso a los malos comentarios ya que lucía tan hermosa y espectacular como siempre.

Cabe mencionar que, pese a los malos comentarios y críticas en contra de Lyn May, sus publicaciones no pudieron pasar desapercibidas en Instagram pues las fotografías de sus poses donde dio muestra de su gran flexibilidad y sus retratos superaron fácilmente los 10 mil likes al poco tiempo de haber sido publicadas.

¿Cómo va su embarazo?

Como se mencionó antes, Lyn May, ha acaparado la atención de los medios en los últimos meses y una de las principales razones de ello, fue el anunció de su supuesto embarazo a los 68 años, por lo que ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas y el medio del espectáculo pues además de asegurar que será madre de gemelos, ha mencionado que ha padecido de síntomas como náuseas y vómitos, sin embargo, su próxima maternidad no termina de convencer a nadie.

Cabe mencionar que durante una entrevista para el programa “Sale el Sol”, la polémica vedette dejó ver que es muy probable que haya rentado un vientre para convertirse en madre, por lo que esta versión ha sido más creíble para los internautas, sin embargo, no ha podido evitar las críticas por lo que sigue estando dentro del ojo del huracán.

Quiere visitar a Vicente Fernández

En las últimas semanas, el estado de salud de Vicente Fernández ha causado mucha preocupación entre sus seguidores y entre sus colegas del gremio del espectáculo, por lo que Lyn May no quiso quedarse atrás y habló sobre el estado de salud del “Charro de Huentitán”, a quien recordó como a un entrañable amigo con el que trabajó en distintas ocasiones, además, aseguró que tiene la intención de visitarlo en el hospital en el que está internado para dejarle una fotografía de la época en la que compartían show en el Teatro Blanquita.

"Le voy a llevar un recuerdito o una foto de cuando estuvimos en el Blanquita, pero yo creo ahorita él no ve eso en este momento, porque está delicado, pero que sepa que estuve ahí", mencionó Lyn May para el programa “De primera mano”.