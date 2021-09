Lyn May desea visitar a Vicente Fernández y llevarle este CONMOVEDOR detalle: VIDEO

Sin mostrar mucha mejoría, Vicente Fernández sigue hospitalizado en nosocomio de Jalisco desde el pasado 6 de agosto, a lo que muchos artistas han mostrado el apoyo al "Charro de Huentitán", tal como lo relató la famosa vedette, Lyn May, quien dijo que trataría de visitarlo al hospital.

Fue a través del programa "De Primera Mano" que compartieron imágenes de la vedette en sus redes sociales, que la también actriz mexicana mostró sus deseos por visitar al famoso charro, aunque dijo que no tendría mucho éxito ya que no dejaban pasar a nadie;

"Voy a tratar de ir... no creo que me dejen entrar porque creo que no dejan entrar a nadie. Vicente está un poco delicado y ya es una leyenda, una gran cantante, un gran señor", dijo Lyn May.