"El embarazo se acabó", revela Lyn May tras tremendo susto a bordo de un vuelo procedente de Mexicali

Lyn May, considerada una de las vedettes y actrices más importantes del cine mexicano contemporáneo, dejó sin palabras a sus seguidores luego que durante una entrevista revelara que debido al susto que se llevó durante un vuelo de Mexicali a la Ciudad de México perdió el bebé que supuestamente esperaba.

"El embarazo se acabó", declaró la actriz al ser entrevistada por el Canal 6 en el aeropuerto, a donde llegó procedente de Mexicali. ¿El motivo? Lyn May aseguró que se había llevado tremendo susto durante el vuelo debido a que el avión que la trasladaba presentó fallas en el motor, lo que ocasionó que los pasajeros, incluida ella, entraran en pánico.

"Ya estábamos arriba del avión y empezó a tronar, ya estábamos volando y se regresó el piloto. Y todos empezamos a gritar," a gritar. La vedette destacó que el piloto les informó que el motor del avión había presentado fallas; "(Nos dijo) que había fallas en el motor, yo creo que el embarazo se acabó, porque con ese susto de verdad volvimos a nacer", declaró.

Lyn May consideró un éxito su viaje a Mexicali

Más allá del susto que vivió en el vuelo, Lyn May aseguró que le fue muy bien durante su gira por Mexicali: "Los chavos de Mexicali saben maquillar muy bien, los mexicanos son muy buenos maquillistas, pero como allá están cerca de Estados Unidos pues estudian ahí (...) entonces me encantó como me pusieron," Aseguró emocionada la vedette, quien también destacó sentirse agradecida por la cantidad de regalos que le dieron.

Lyn May ha estado en boca de todos luego que compartiera en sus redes sociales una serie de fotografías en donde se puede observar un radical cambio en su apariencia, por lo que los fans y la prensa comenzaron a especular acerca de la posibilidad de que la actriz se sometiera a un nuevo tratamiento estético.

Fue la propia vedette quien reveló si realmente se realizó un nuevo "arreglito" en el rostro; en un video que compartió en sus redes sociales invitó a sus seguidores a visitar una clínica para ponerse bótox, dejando entrever que ella misma se había realizado también este procedimiento. Lo que no quedó duda es que la actriz lució un rostro más rejuvenecido, aunque hubo quienes también aseguraron que solo se trato del maquillaje y de los filtros de las aplicaciones.