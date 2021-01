U2, Madonna, Nirvana y todos los artistas que homenajearon a David Bowie

David Bowie nació el 8 de enero de 1947 en Londres, Inglaterra. Fue actor, cantante, productor discográfico, arreglista y diseñador gráfico. Además de uno de los referentes de la música popular durante casi cinco décadas, Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970, por su peculiar voz y por la profundidad intelectual de su obra.

Hoy cumpliría 74 años, pero a lo largo de su vida fue una gran influencia para varias generaciones de artistas y amantes de la música que lo recuerdan cada que escuchan una de sus canciones.

Entre los cantantes y grupos que homenajearon a David Bowie por medio de covers, éstos son los más importantes:

Nirvana

En 1970, fue lanzada la canción “The Man Who Sold the World” compuesta e interpretada por David Bowie. Nirvana la tocó en el famoso Unplugged de MTV.

Madonna

Madonna homenajeó a la leyenda inglesa con una vigorosa versión del clásico “Rebel rebel” en un concierto en Houston, Texas. La Reina del Pop dijo que Bowie le enseñó que está bien ser diferente.

U2

Bono, de U2 le rindió homenaje a David Bowie con la canción “Heroes” en uno de sus conciertos en BerlÍn en 2017. Esa canción es una de las que más covers se han hecho en la historia.

Depeche Mode

Depeche Mode también cantó “Heroes” en su gira “Spirit Tour” en el Friends Arena de Estocolmo, Suecia en 2017.

Apocalyptica

Apocalyptica y el vocalista de Rammstein, Till Lindemann hicieron una versión cantada en alemán, titulada “Helden” de la canción de David Bowie.

Dos días después de haber cumplido 69 años de edad, David Bowie perdió la batalla contra el cáncer. El 10 de enero de 2016 será un día de luto para la música del mundo.