Así a es como Ana Bárbara ha logrado llegar a los 50 años de edad: FOTOS

Ana Bárbara llega a los 50 años de edad este 10 de enero. Luciendo mejor que nunca tras haber formado una hermosa familia y una exitosa carrera, recordamos la impactante evolución de la cantante y compositora.

Altagracia Ugalde Mota, conocida como Ana Bárbara, nació el 10 de enero de 1971 en la comunidad de Río Verde, San Luis Potosí, donde creció viendo cantar a sus padres, quienes no estaban de acuerdo en que se dedicara al espectáculo y aunque durante su niñez logró que su papá la acompañara a realizar algunos casting en proyectos infantiles de canto, varios sucesos familiares impidieron que se concretará su sueño en ese entonces.

Con el paso de los años, la cantante convenció a su madre de apoyarla durante su participación en concursos de belleza, lo que provocó el enojo y distanciamiento de Don Antero, su padre. Tras enfrentar varios inconvenientes, Ana Bárbara se coronó como la mujer más bella de su natal Río Verde y en 1989 participó en el concurso Señorita México, representando a su estado, San Luis Potosí, lo que le abrió las puertas del medio artístico.

En 1993 ganó el título de "Rostro del Heraldo de México" y a partir de ahí, comenzó su ferviente búsqueda de una oportunidad dentro del mundo de la música y tras varios rechazos, en 1994 logró firmar su primer contrato con Fonovisa, hecho que marcaría el comienzo de su exitosa carrera.

Foto: Agencia Mex

Respecto a su vida personal, en 1995 Ana Bárbara llegó por primera vez al altar con el productor radiofónico Martin Fabian, con quien estuvo casada solo tres meses. Cinco años más tarde, se convertiría en madre de su primer hijo, producto de su relación con el empresario Edgar Gallardo.

Considerada ya una exitosa cantante, los noviazgos de la Reina Grupera siempre acapararon la atención del público y sobre todo la de los medios, quienes estuvieron al pendiente de sus controvertidas relaciones con personalidades como José Manuel Figueroa, Julio Sabala y Jorge Kahwagi, pero fué en el 2005, que la intérprete se vio envuelta en el mayor de los escándalos, tras confirmarse su relación amorosa con José María Fernández "El Pirru", viudo de Mariana Levy, con quien inició el romance a solo tres meses del fallecimiento de la querida actriz.

Tras enfrentar las duras críticas, Ana Barbara y "Pirru" se casaron y junto a los hijos de ambos formaron una hermosa familia, a la que más adelante se sumaría el pequeño José María, su primer hijo en común, pero el matrimonio terminó 5 años después a causa de varias infidelidades por parte de Fernández, provocando una dolorosa desintegración familiar.

Foto: Agencia Mex

Con el fin de su segundo matrimonio, Ana Bárbara enfrentó un duro episodio de depresión del que ahora recuerda. "Fue muy dolorosa esa separación porque no perdí una familia, perdí...todo, me quedé en medio de la nada, me quedé emocionalmente temblando, me quede como en el limbo...es casi la muerte, que se muera una familia es algo bien doloroso", reveló recientemente.

Mientras lidiaba con su divorcio, la intérprete tuvo que superar otras difíciles situaciones, como la de ser acusada de atropellar a una mujer provocando su muerte y tratar los trastornos alimenticios que iniciaron en su adolescencia y tomaron fuerza durante el duelo de su ruptura, pero en 2011 volvió a sorprender al público y a la prensa encabezando nuevamente los titulares, ahora junto a Reily Barba, anunciando el nacimiento de su hijo Jerónimo tras haber mantenido su romance y embarazo en secreto.

Aunque al momento de la noticia los músicos aseguraron no tener una relación amorosa y como buenos amigos solo decidieron traer un hijo al mundo, parece que la cantante tiene mucho más que contar al respecto y durante su reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, se limitó a responder sobre el tema. "Te voy a ser honesta con mi sentir actual, no me gusta decir mentiras aunque a veces la circunstancia, la vida, la locura, el momento, las sensibilidades, los trastornos mentales...somos humanos y de todo se vive en la vida, entonces vivimos algo que generó lo más divino de mi vida, mi tercer hijo de vientre y tengo a Jerónimo, que estoy feliz con mis hijos, lo mejor que pudo haber pasado [...] entonces no te voy a hablar mucho de eso, porque no estoy preparada, pero algún día lo estaré", concluyó.

Foto: Agencia Mex

Sin duda, este 10 de enero Ana Bárbara celebrará con orgullo su medio siglo de vida, con más de 10 exitosos discos en su haber, 5 hijos (tres biológicos y dos putativos), grandes historias de amor, una figura envidiable y la próxima boda con su actual pareja, Ángel Muñoz.

Por: Agencia Mex