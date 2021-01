Las 5 parejas de cine ROMÁNTICO que se ODIAN en la vida real

¿Quién no ha derramado una que otra lágrima cuando ve una película de amor? Y es que tal parece que las parejas de tu cinta favorita están hechas el uno para el otro y la verdad es que hasta ganas te dan de enamorarte de tal forma, de encontrar a tu media naranja y vivir todo un cuento de color de rosa, sin embargo, así como las relaciones no es todo sabor a miel, tampoco lo en las grabaciones de las películas, pues algunas de estas “parejas perfectas” en realidad no se pueden ver ni en pintura.

Así como lo lees, algunos de los actores que has visto besarse apasionadamente y decir que no pueden vivir uno sin el otro, solo están siguiendo un guión pues la verdad es que hacen un gran sacrificio al grabar y estar juntos en el set pues la verdad es que no se soportan.

A continuación te compartiremos cinco de las parejas perfectas en películas que en la vida real tienen muy mala relación.

1.-Claire Danes y Leonardo Dicaprio

Cuando Leo grabó “Romeo y Julieta”, era muy joven por lo que aún jugaba bromas a sus compañeros de grabación entre ellas a Claire quien según cuentan estaba harta de las bromas inmaduras del galán.

Foto: Especial

2.-Angelina Jolie y Johnny Depp

Sí, aunque no lo creas ambos actores la pasaron muy mal durante las grabaciones de “El Turista”, pese a que en la pantalla se ve un amor apasionado, la realidad es que la ex de Brad Pitt se quejó de que Depp no estuviera en forma para la cinta, mientras que éste acusó a Jolie de tener muy alto el ego.

3.- Jennifer Grey y Patrick Swayze

Esta pareja se llevaba tan pero tan mal en el set de grabaciones de “Dirty Dancing” que en una de las escenas en donde ella debe reír y él hacer cara de fastidio, fue grabada sin ningún tipo de ensayo pues la mueca de Patrick fue totalmente real hacia su compañera.

Foto: Especial

4.-Tom Hardy y Charlize Theron

Uno de los trabajos más agotadores para ambos actores fue la vez que tuvieron que grabar la película “Max Mad”, pues aunque ambos son unos profesionales, cuando no hay química con tu pareja de trabajo, las cosas se pueden poner muy pesadas, tal y como les sucedió a Tom y Charlize quienes durante las grabaciones nunca dejaron de pelear por lo mal que se llevaron.

Foto: Especial

5.-Ryan Gosling y Rachel McAdams

Esta pareja no podía faltar en la lista, pues sin duda alguna son la pareja predilecta del cine romántico, pues el amor entre “Allie y Noah” es algo que ha hecho suspirar a millones de personas desde su estreno en 2004.

Aunque Ryan y Rachel en vida real fueron pareja y ambos han declarado que se amaron intensamente, la realidad es que cuando grabaron “El Diario de una Pasión” los actores no se soportaban, era tanto el repudio que sentían el uno por el otro que Gosling pidió en una ocasión al director que sacaran a Rachel de los ensayos pues no podía estar cerca de ella.