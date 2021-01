¿Ya lo sabías? Famosas series y películas inspiraron para crear spin-offs igual de exitosos

Primero que nada, ¿a qué se le llama spin-off? Un spin-off es una producción cinematográfica, ya sea una película o serie, que puede retomar a un personaje, crear una historia paralela o cualquier otro elemento que haya salido en producto original.

Algunos spin-offs podrán ser mejores que el producto original o podrán ser peores. Tal vez estremecerán las fibras de la nostalgia o podrán ser solo un símbolo mercadotécnico, pero eso sí, los spin-offs han dado grandes obras a la cinematografía actual. Conoce algunos de los más populares.

Cobra Kai

Año: 2018

Spin-off de: Karate Kid

La misma euforia que causó la saga de Karate Kid en las décadas de los 80 y 90, la repitió la serie de Cobra Kai en el año 2018. Cobra Kai retoma la historia de Johnny Lawrence, el antagonista en la primera entrega de Karate Kid, luego de su derrota contra Daniel Larusso. Es una serie que, sin duda, te transporta al pasado y que ha puesto al karate en el panorama de los deportes de nuevo.

Cobra Kai. Foto: Especial

Bates Motel

Año: 2013

Spin-off de: Psycho

Uno de los thrillers más famosos, Psycho, de Alfred Hitchcock, desde el 2013 tiene un nuevo spin-off que cuenta la vida del famoso asesino Norman Bates. Es una precuela de la película, que consiste en cinco temporadas que relatan los años adolescentes de Norman Bates y de los catalizadores que lo convirtieron en homicida. Bates Motel. Foto: Especial

Better Call Saul

Año: 2015

Spin-off de: Breaking Bad

Luego del éxito de la serie Breaking Bad, que solo duró cinco temporadas, se estrenó Better Call Saul, para los que se quedaron con ganas de más del mundo de Walter White. Cuenta el camino de quien se convertiría en el abogado del diablo, y defender a la peor calaña. Si bien, se ha dicho que Better Call Saul empieza lenta, a medida que pasan las temporadas, la emoción comienza a subir. ¿Veremos a Brian Cranston en la serie?

De Breaking Bad no solo surgió un spin-off, sino dos. El segundo es la película “El camino” protagonizada por Aaron Paul, quien reencarna a Jesse en la serie original. El largometraje trata de la historia de Jesse, después de su escape en la temporada 5 de Breaking Bad, solo que la película no tuvo mucho éxito. Better Call Saul. Foto: Especial

Frasier

Año: 1993

Spin-off de: Cheers

Uno de los casos en que el spin-off ha resultado mejor que el producto original, es sin duda, Frasier. Se llegaron a emitir 11 temporadas, que contaban la historia de Frasier Crane, un psiquiatra recién divorciado, que se mudó de nuevo a casa de su padre. En el transcurso el personaje tiene un programa de radio. Frasier. Foto: Especial

Los Simpson

Año: 1989

Spin-off de: The Tracey Ullman Show

Curiosamente, Los Simpson, fueron presentados por primera vez en 1987 en un programa de humanos llamado The Tracey Ullman Show, que consistía en sketches de comedia y número musicales. Los Simpson formaron parte de su segmento de cortos de caricaturas. Cuando el show fue cancelado, en 1989, Los Simpson, creado Matt Groening, consiguieron su propio tiempo aire. Los Simpson. Foto: Especial

Ash vs. Evil Dead

Año: 2015

Spin-off de: Evil Dead

Ash vs. Evil Dead es una serie de comedia de terror, creada por Sam Raimi, director de la saga de cuatro películas de Evil Dead. Ash vs. Evil Dead, es una secuela de la vida del protagonista de todas las películas Ash Williams. La serie cuenta con 3 temporadas que hoy se ha convertido en serie de culto, al igual que las películas, pero con una atmósfera más actual y mejor calidad cinematográfica. Ash vs. Evil Dead. Foto: Especial

