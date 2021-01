Paty Chapoy envía CONMOVEDOR mensaje de reflexión tras la pandemia

Paty Chapoy aseguró la pandemia y el tiempo de cuarentena ocasionaron que pasara por un tiempo de reflexión en el que entendió que la satisfacción viene ligado a cómo aporta a su vida familiar.

“Somos frágiles los seres humanos, que la vida, nos guste o no nos guste, nos va a llevar a la muerte”.

Destacó, en entrevista con Adriana Delgado que lo único que ve en su vida es el momento en el que se vive, así que aseguró que una vez desarrollado esto se pueden lograr más cosas, debido a que la mente no se distrae.

Aseguró también que su postura ante la vida no está ligada tampoco con el día a día, pues cada quien se debe concentrar en el instante que tiene de frente para no concentrarse ni en el pasado, ni en lo que todavía no ocurre.

¿Por qué estudió Periodismo?

Durante la charla, Chapoy aseguró que estudió Periodismo como un mecanismo con el que pudo tener una buena vida y además a ejercer la investigación de manera profesional.

La experta en información de espectáculos aseguró que el ser madre y además tener un trabajo de relevancia se puede lograr, pero que para ello es indispensable contar con una buena organización.

“Me gusta mucho lo que hago todos los días”

Explicó que cuando se casó y posteriormente se embarazó se dio el tiempo para estar con su familia sin abandonar sus labores.

“Por su puesto que se puede, tanto es así que una mayoría de las mujeres trabajamos”.

Paty Chapoy dijo además que el mundo empresarial masculino es muy competitivo, por lo que llamó a las mujeres a que no se sumen a esta dinámica, sino que se integren aportando con sus capacidades, ya que en el mundo laboral hay lugar para todos.