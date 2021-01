Paty Chapoy revela que SÍ habrá serie sobre su vida y da todos los DETALLES

Paty Chapoy se convirtió en tendencia en las redes sociales este fin de semana luego de confirmar que sí habrá una serie sobre su vida y en la cual mostrará aspectos tanto de su vida personal como profesional, tanto dentro como fuera de Ventaneando.

La periodista celebró este viernes los 25 años al aire del programa de espectáculos estrella de TV Azteca; Ventaneando, emisión a la cual asistieron conductores que han sido parte de este exitoso proyecto televisivo a lo largo de un cuarto de siglo.

De esta manera, desde el foro de TV Azteca, millones de televidentes volvieron a ver reunidos los rostros de destacados conductores como Mónica Garza, Jimena “La Choco” Pérez, Atala Sarmiento y Juan José “Pepillo” Origel.

Aún no existe fecha de estreno

Tras los festejos, que s prolongaron por dos horas, Paty Chapoy fue entrevistada sobre los festejos por el 25 aniversario de Ventaneando, así como acerca de los detalles sobre su serie de televisión. La periodista destacó que aún no tienen una fecha para el estreno de la producción y tampoco quiso dar más detalles sobre la misma.

“El guión lo están elaborando ya Rosario Murrieta y la señora Yari González. Es un proyecto a largo plazo. Tengo la solicitud de hacerlo, acepté y estamos trabajando. Estamos en pañales y esto se va a llevar no sé cuántos meses y cuántos años”, declaró la conductora en una conferencia virtual.

Destacó que por ahora su única meta es seguir al frente del programa y mantener el éxito que ha conservado durante tantos años, ya que por el momento desconoce hasta cuándo continuará formando parte de Ventaneando. “Hasta donde me alcance el tiempo, hasta donde me alcance el karma y eso no lo sé", destacó Chapoy.