Ana Bárbara revela que matrimonio con "El Pirru" fue el más COMPLICADO; ¡No lo disfrutó!

Aunque está a punto de llegar nuevamente al altar, Ana Bárbara sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que en uno de sus matrimonios no la pasó nada bien y es que la “Reina Grupera” como también es conocida, aseguró que fue muy complicado.

Ana Bárbara reveló en una entrevista que su matrimonio con José María Fernández, mejor conocido como “El Pirru” fue muy complicado y no por temas que tuvieron que ver con su relación personal sino por el acoso de la prensa.

Y es que cabe recordar que “El Pirru” y Ana Bárbara se casaron tan solo un año después de la muerte de Mariana Levy, quien era esposa de Fernández, ante esto, la cantante asegura que fue un matrimonio complicado.

No disfrutó la boda

En entrevista para el programa “Sal y Pimienta”, Ana Bábara relató que incluso la boda con “El Pirru” no la disfrutó nadita pues a pesar de que había mucha gente muy querida para ella, la presión mediática de los medios no le ayudó en nada y no se sintió feliz.

Por otra parte, la intérprete de “Bandido”, reveló que tiene un excelente relación con los hijos de Mariana Levy a quienes quiere como si fueran sus propios retoños, incluso ellos la ven como mamá pues el pequeño José Emilio Fernández Levy ha compartido fotografías con la “Reina Grupera” en donde la llama “mamá”.