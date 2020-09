Sergio Mayer pide NO difundir FOTOS de Xavier Ortiz; "se demandará a quien lo haga", sentencia

El día de ayer se reportó la muerte de Xavier Ortiz, miembro fundador y estrella del grupo musical "Garibaldi", quien se suicidó al interior de su domicilio localizado en Guadalajara, Jalisco.

Después de lo acontecido, familiares y amigos lamentaron lo ocurrido y expresaron sus condolencias por medio de sus redes sociales o entrevistas concedidas a medios del espectáculo.

Carlos Trejo EXPLOTA contra familiares y amigos de Xavier Ortiz; "no lo ayudaron", asegura

Una de las más impactantes fue la realizada por su excompañero, Charly López, quien recordó con cariño las experiencias que vivió con su amigo mientras compartieron escenario con "Garibaldi".

"Yo no entiendo por qué no pidió un grito de ayuda como lo hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida, no lo puedo creer. Es un hombre maravilloso, era un tipazo", relató.