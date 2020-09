¡Como Lupillo! Ahora Belinda se tatuó su amor por Christian Nodal en parte ÍNTIMA de su cuerpo: VIDEO

View this post on Instagram

BELINDA SE TATUu00d3 LAS INICIALES DE SU AMOR CHRISTIAN NODAL!! #Belinda celebrando el aniversario con su amor #ChristianNodal se tatuu00f3 las iniciales del cantante, y #Nodal asu00ed lo presume en su #Instagram parece que todo va muy bien con esta pareja que u00faltimamente comparten todo lo que hacen en redes sociales. QUE TE PARECE? Tu Equipo #ChismeNoLike #elisaberistain #javierceriani #StoriesNewsByClauKosters @ClaudiaKosters1