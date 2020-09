¡Chanfle! Ocho cosas que seguro DESCONOCÍAS de Chespirito, sin querer queriendo

View this post on Instagram

Ainda vendo as fotos de 1977, Florinda Meza e Chespirito caracterizado como Chaves. Mas vocu00eas podem notar que ele estu00e1 com a roupa que usou para o flashback do episu00f3dio u201cO Despejo do seu Madrugau201d. O cenu00e1rio, no entanto, nu00e3o u00e9 de Chaves. A parede ao fundo foi usada no cenu00e1rio do episu00f3dio do Chapolin u201cO bolo que deu bolou201d. Ambos os episu00f3dios foram exibidos em novembro de 1977. #BoaTarde #BuenasTardes #Chespirito #Chespirotadas #RobertoGu00f3mezBolau00f1os #ElChavoDelOcho #Chaves #Bastidores