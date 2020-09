¡Es real! "Chavo del 8" metalero aparece con contundente mensaje: FOTOS

Hace unos días se hizo viral la fotografía de un hombre que es idéntico a Roberto Gómez Bolaños y de inmediato fue llamado “El Chavo del 8” metalero, lo que desató una gran cantidad de memes en redes sociales.

La sorpresa de muchos es que no se trata de un montaje como se había estado especulando hasta ahora, sino de un hombre que apareció en las redes sociales con un contundente mensaje.

Al sujeto se le dio el sobrenombre de “El Chavo del 8” metalero por su larga cabellera y vestimenta que deja ver su gusto por el género de música, y más allá de molestarse por los memes que se desataron con su fotografía éste los tomó con humor.

Se trata de Phil Claudio Gonzáles y es originario de Argentina, el hombre compartió un mensaje en su cuenta de Facebook en donde asegura no sentirse molesto por las publicaciones con sus fotografías y lo ha tomado con humor.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh. Me da risa el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni muchos menos. Ahora hay muchos pelotudos bordeando, a los cuales lo voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más, pelotudo. Es para reírse un poco, no para bardar. Un poco de humor para este momento de mierda”, dijo.