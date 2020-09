Acapulco Shore 7: Querido integrante fue el gran ausente en el FINAL

Durante toda la temporada de Acapulco Shore, los integrantes de este reality show se reunían después de cada capítulo para dar sus opiniones sobre lo que ocurrió aquellos días de grabación de las vacaciones, sin embargo, el gran ausente siempre fue Potro.

Y es que muchos aseguraban que “Potro” no se reunía con sus compañeros debido a que él se encontraba grabando “Guerreros 2020”, otro reality show pero en este el polémico integrante de Acapulco Shore dio a conocer otro lado de su personalidad pues aquí demostró que es un buen atleta.

Lo anterior comentado era totalmente creíble pues las grabaciones de Guerreros 2020 eran de lunes a jueves y ya salían muy noche de los foros de aquel reality show producido por Magda Rodríguez.

A post shared by Potro Caballero Dussauge (@luiscaba69) on Jul 7, 2020 at 9:58am PDT

Sin embargo, el 17 de septiembre llegó a su fin Guerreros 2020, por lo que Potro tuvo la oportunidad de reunirse virtualmente con sus compañeros de Acapulco Shore en el penúltimo capítulo y en la final del programa de MTV, pero esto no ocurrió.

Y es que durante la final los únicos que se reunieron en Estudio Shore fueron: Karime, Ramiro, Chile, Jawy, Mane, Fer y hasta Isabel quien llegó a la casa gracias al ausente de la noche.

La ausencia de Potro confirma la postura del también cantante pues hace algunos meses reveló en una entrevista que no estaba interesado en saber mas de Acapulco Shore pues era un proyecto que a estas alturas de su carrera ya no le aportaba nada bueno, sin embargo, se dijo agradecido con el reality show que lo lanzó a la fama.

“No he visto nada de esta temporada, no me llama la atención, la grabé, sí, la pasé muy bien y todo pero creo que también la gente crece, madura y trasciende. No me interesa ahorita saber más de ese proyecto, uno al que le tengo mucho cariño pero que a mí ahorita, en lo personal, ya no me aporta nada”.dijo Caballero